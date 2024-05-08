Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 17 Göçmen Yakalandı, 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 17 Göçmen Yakalandı, 3 Şüpheli Tutuklandı

Erzurum\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 17 Göçmen Yakalandı, 3 Şüpheli Tutuklandı

Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 17 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenleri sınır illerden alarak Erzurum'a getirip batı illerine sevk eden bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Operasyonlar sonucunda toplamda 17 göçmen yakalandı ve 3 şüpheli tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

08.05.2024 16:51
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Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 17 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Araştırmalarda şüphelilerin, düzensiz göçmenleri sınır illerden alarak Erzurum'a getirip buradan da batı illerine sevk ettiğine dair bilgiler alan ekipler, planlı çalışma başlattı.

Farklı tarihlerde çalışma yapan ekipler, 13 düzensiz göçmen yakaladı, olayda kullanılan bir araca el koydu.

Düzensiz göçmenlerin batıya sevkini gerçekleştiren 5 şüpheli hakkında "Göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğüne yönelik operasyonda yakalanan biri Türk, 3'ü Afganistan uyruklu 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç organizasyonunda faaliyet gösterdiği tespit edilen bir firarinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce yapılan bir başka planlı çalışmada ise 4 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olarak tespit edilen 3'ü Türk 2'si Afganistan uyruklu 5 şüpheli de eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Göçmen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 17 Göçmen Yakalandı, 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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