Erzurum'da kaçak balık avladıkları tespit edilen 4 kişi hakkında işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağan Mahallesi'ndeki Aras Nehri'nde kaçak balık avcılığı yapıldığını tespit etti.
Ekipler, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 4 kişi hakkında işlem yaptı.
Kaçak avcıların ağlarına ve yakaladığı 340 kilo sazan cinsi balığa el koyan ekipler, avcılık malzemeleri ile balıkları İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Kaçak Balık Avcılarına Operasyon - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?