Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonu

Erzurum'da jandarma ekiplerince geçen ay yapılan kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik çalışmalarda, 12 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda geçen ay yapılan çalışmalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 11 tabanca şarjörü, 115 fişek, 10 bıçak, 4 cep telefonu, 1500 sahte konfeksiyon malzemesi, 1754 paket sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.