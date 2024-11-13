Erzurum'da Kış Fırtınası: Sis ve Kırağı - Son Dakika
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Erzurum'da Kış Fırtınası: Sis ve Kırağı

Erzurum'da kar yağışının ardından sis ve kırağı etkili olurken, sıcaklık -5 dereceye düştü.

13.11.2024 20:12
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Erzurum buz kesti, sis şehri örttü

ERZURUM - Erzurum'da zaman zaman etkili olan kar yağışlı hava sabah saatlerinde sis ve kırağı olarak etkisini gösterdi.

Erzurum güne sisli ve kırağılı bir hava ile başladı. Sürücüler sabah saatlerinde buzla kaplı araç camlarını temizlemekte zorlanırken, sisli havada trafikte aksamalar oldu. Termometrelerin -5 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, yüksek kesimlerde de soğuk ve kar hayatı olumsuz şekilde etkilemeye başladı. Şehir merkezinde açık alanda çalışan işçiler ise ısınmak için ateş yakmak zorunda kaldı. Erzurum kent merkezinde bazı süs havuzlarındaki suyun döndüğü görülürken, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeli de kırağından nasibini aldı.

Meteoroloji uzmanları bölge için hafta sonuna kadar kar yağışı beklenmediğini ancak soğukların etkili olmaya devam edeceğini açıkladılar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Kış Fırtınası: Sis ve Kırağı - Son Dakika

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