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Erzurum'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Vefatının 750. Yılı Şeb-i Arus Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Vefatının 750. Yılı Şeb-i Arus Töreni Düzenlendi

Erzurum'da, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus töreni düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiirler, hikayeler ve Mevlana'nın vasiyetnamesi okundu. İlahi dinletisi ve semazen gösterisi de sunuldu. Törene Erzurum Valisi, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum\'da Mevlana Celaleddin-i Rumi\'nin Vefatının 750. Yılı Şeb-i Arus Töreni Düzenlendi
19.12.2023 - 21:45,
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Erzurum'da, Türk ve İslam aleminin önemli mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus töreni düzenlendi.

Palandöken Kaymakamlığınca, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler tarafından şiir, Mesnevi'den hikayeler ve Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vasiyetnamesi okundu.

Daha sonra ilahi grubu tarafından ilahi dinletisi ve semazen gösterisi sunuldu.

Etkinliğe, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzurum'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Vefatının 750. Yılı Şeb-i Arus Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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