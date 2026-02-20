Erzurum'da şehit aileleri ve gazi çocukları buz duvarına tırmandı, kayak eğitimi aldı

Erzurum'da jandarma ekipleri, şehit aileleri ile gazilerin çocuklarına kayak eğitimi verildi, yapay buz duvarına tırmanma etkinliği düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, şehit aileleri ile gazilerin çocuklarına yönelik sosyal destek faaliyetleri kapsamında program yapıldı.

Palandöken Kış Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda, 12 aile ve 14 çocuğun katılımıyla düzenlenen programda, çocuklara kayak eğitimi verildi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve arama kurtarma köpeklerinin katılımıyla sergi ve tanıtım faaliyetleri düzenlendi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde bulunan 20 metre yüksekliğindeki yapay buz duvarına tırmanma etkinliği düzenlenen programda, çocukların keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.

Programda, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu, hediyeler verildi.