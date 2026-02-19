Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Kapandı

Erzurum'da 3 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Magnum" ile uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonda 3 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan P.M. ve O.S. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
