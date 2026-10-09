Erzurum Oltu'da Rus kilisesi Uyumayan Kütüphane olarak 7 gün 24 saat hizmet verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Oltu'da Rus kilisesi Uyumayan Kütüphane olarak 7 gün 24 saat hizmet verecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Oltu\'da Rus kilisesi Uyumayan Kütüphane olarak 7 gün 24 saat hizmet verecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Oltu'da 2019'da restorasyona alınan tarihi Rus kilisesi, yaklaşık 4 yıl süren çalışmanın ardından 'Uyumayan Kütüphane' olarak 7 gün 24 saat hizmet verecek. Yaklaşık 15 bin metrekarelik alan da yeşil alan, oyun ve macera parkurlarıyla sosyal yaşam alanına dönüştürülecek.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, Ruslar tarafından inşa edilen tarihi kilise, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 'Uyumayan Kütüphane' olarak hizmet verecek. Tarihi yapının bulunduğu yaklaşık 15 bin metrekarelik yer ise oyun ve macera parkurları ile sosyal donatıların yer aldığı yaşam alanına dönüştürülecek.

Oltu ilçesinde 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ile 1917 Bolşevik Devrimi arasındaki 40 yıllık sürede yapıldığı tahmin edilen Rus Kilisesi, 2019 yılında restorasyona alındı. Yaklaşık 4 yıl süren çalışmanın ardından onarımı tamamlanan tarihi yapı için Oltu Belediyesi tarafından 'Uyumayan Kütüphane' projesi hazırlandı.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirmeyi planladıkları 'Uyumayan Kütüphane' projesi hakkında bilgi verdi. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik'in de yer aldığı heyet, tarihi bina ve çevresinde incelemede bulundu. Tarihi yapıya ilişkin incelemelerde restorasyon ve yenileme çalışmaları, çevre düzenlemesi ile projenin uygulama süreci değerlendirildi.

'7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERECEK'

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, projenin yalnızca kütüphane olarak değil, ilçenin tarih ve kültürünü tanıtacak bir merkez olarak da hizmet vereceğini söyledi. Çelebi, "Uyumayan Kütüphane projemizle beraber hem 24 saat hizmet verecek bir kütüphanemiz olacak hem de turizm açısından gezilebilecek bir alan oluşturacağız. Oltu'nun geçmişten bugüne tarihine ışık tutacak fotoğraf galerimiz de burada hizmet verecek" dedi.

Projenin, tarihi yapının çevresindeki alanı da kapsadığını belirten Çelebi, yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda yeşil alanların yanı sıra oyun ve macera parkurlarının oluşturulacağını ifade ederek, "Yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda yeşil alanlarımız, oyun parkurlarımız ve macera parkurlarımızla beraber halkımıza hizmet verecek bir alan oluşturuyoruz. Çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Yakın zamanda ağaçlandırması, kamelyaları ve diğer düzenlemeleriyle birlikte alanımızı vatandaşlarımızın hizmetine açacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Kültür SanatErzurumKültürTurizmGüncelOltuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Müge Anlı’da babasını arayan Hamid’in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
90 yıl sonra bir ilk Halka açık şekilde kurşuna dizecekler 90 yıl sonra bir ilk! Halka açık şekilde kurşuna dizecekler
09:52
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
09:46
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
09:24
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor Motorine zam, benzine indirim
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim
08:30
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
07:14
Pakistan savaşa dahil oldu Jetler havalanıp bomba yağdırdı
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı
06:40
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 10:10:51. #.0.3#
SON DAKİKA: Erzurum Oltu'da Rus kilisesi Uyumayan Kütüphane olarak 7 gün 24 saat hizmet verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei