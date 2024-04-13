Erzurum'un bir yanı kar bir yanı bahar
ERZURUM - Uzun süren kış ayları ve soğuk havası ile bilinen Erzurum'da bu günlerde adeta dört mevsim bir arada yaşanıyor.
Erzurum'un zengin coğrafyası ve farklı iklim şartları Nisan ayı ile birlikte neredeyse zirveye çıktı. Bir yanı soğuk ve karlı olan Erzurum'un bir yanında ise ağaçlar çiçek açtı, doğa yeşile büründü. Zirvesi 3200 rakım olan Palandöken Dağı'nda ve eteklerinde halen kar eksik olmazken 1140 rakımlı Uzundere ilçesinde meyve ağaçları çiçek açtı. Erzurum'un Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz sınırındaki ilçelerinde bahar iyiden iyiye yüzünü gösterirken güney ilçelerinde hala kıştan günler yaşanıyor. Bayram tatilinde Uzundere, Oltu, İspir ve Tortum başta olmak üzere güzel doğası ve havasıyla ilgi çeken Erzurum'un kuzey ilçeleri kent merkezinde baharı yaşamak isteyenlerinde ilk tercihi oldu.
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Elazığ'da bir esnafın dükkanına zarar vermemeleri için harçlık bıraktığı hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlar, bir mağazadan çaldıkları ürünlerle kayıplara karışmış, ardından şarküteri dükkanına girip kasadaki bin lirayı alıp çıkmışlardı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anları sayesinde polis ekipleri, çocuk hırsızları tespit ederek yakaladı.
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Bolu'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, D-100 kara yolunda kontrolden çıkan araç, sağ şeritteki refüje çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı münasebetiyle 100 yaşındaki Zeynep Mavigöz'ü evinde ziyaret ederek bayramını kutladılar. Ziyaret sırasında çikolata ve kolonya hediye eden polisler, Zeynep nine'nin memnuniyetini kazandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde seyir halindeki bir otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, kaza esnasında motordan uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün ufak sıyrıklarla kurtulduğu görülüyor. Kazayı gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde 800 afetzede çift, konteynerde hizmetine devam eden evlendirme dairesinde dünya evine girdi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Hatay'da 25 bin insan vefat etmiş, binlerce bina yerle bir olmuştu. Konteyner evlendirme dairesinde dünya evine giren çiftler, yaşadıkları kayıplara rağmen hayatın devam ettiğini düşünerek nikahlarını gerçekleştirdi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde 800 afetzede çift, konteyner da hizmetine devam eden evlendirme dairesinde dünya evine girdi. Depremden sonra hizmete başlayan konteyner evlendirme dairesinde yaklaşık 800 çift nikah kıydı.
İran'ın İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırısının ardından, Türkiye'de yerel seçim itirazları görüşülmeye devam ederken, İsrail ile ticaretin durdurulması talebiyle eş zamanlı kitlesel eylemler gerçekleştirilecek.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Sivas istikametine seyreden bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ahmet Siraç K. hafif yaralandı ve ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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