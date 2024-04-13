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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Erzurum'un bir yanı kar bir yanı bahar

ERZURUM - Uzun süren kış ayları ve soğuk havası ile bilinen Erzurum'da bu günlerde adeta dört mevsim bir arada yaşanıyor.

Erzurum'un zengin coğrafyası ve farklı iklim şartları Nisan ayı ile birlikte neredeyse zirveye çıktı. Bir yanı soğuk ve karlı olan Erzurum'un bir yanında ise ağaçlar çiçek açtı, doğa yeşile büründü. Zirvesi 3200 rakım olan Palandöken Dağı'nda ve eteklerinde halen kar eksik olmazken 1140 rakımlı Uzundere ilçesinde meyve ağaçları çiçek açtı. Erzurum'un Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz sınırındaki ilçelerinde bahar iyiden iyiye yüzünü gösterirken güney ilçelerinde hala kıştan günler yaşanıyor. Bayram tatilinde Uzundere, Oltu, İspir ve Tortum başta olmak üzere güzel doğası ve havasıyla ilgi çeken Erzurum'un kuzey ilçeleri kent merkezinde baharı yaşamak isteyenlerinde ilk tercihi oldu.