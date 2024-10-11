Esenler\'de Korkunç Cinayet

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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, ESENLER'de Adem Muslu (48) eşi Güler Muslu (49) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın sırasında Adem Muslu eşi Güler Muslu'yu silahla ateş ederek öldürdü.

Olay, bugün sabah saatlerinde Nine Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Adem Muslu (48) eşi Güler Muslu (49) ile tartışmaya başladı. Tartışma üzerine Adem Muslu, eşi Güler Muslu'ya silahla ateş etti. Adem Muslu daha sonra 112'ye telefon açarak eşini yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri kocayı gözaltına aldı. Güler Muslu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.