Esenler'de yolcu otobüsünde yangın

ESENLER TEM Otoyolu Yan yolda seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan otobüsün içinde ise yolcu olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Esenler TEM Otoyolu Yan yol Edirne istikametinde seyreden 34 PKB 757 plakalı yolcu otobüsünde çıktı. İddiaya göre, otobüsün motor kısmından alevlerin yükselmesi üzerine şoför aracı emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede büyüyerek otobüsü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yanan otobüsü söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolda oluşan trafik yoğunluğu normale döndü.

OTOBÜSTE YOLCU OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde yanan otobüste yolcunun olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.