Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, LGS birincisi kardeşleri ağırladı - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, LGS birincisi kardeşleri ağırladı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında birinci olan Ulaş Güney Daşdemir ve dereceye giren ikiz kardeşi Gözde Naz Daşdemir'i misafir etti. Başkan Özer, gençlerin okul tercihleri hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.

04.07.2024 19:14  Güncelleme: 20:46
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ulaş Güney Daşdemir ve aynı sınavda dereceye giren ikiz kardeşi Gözde Naz Daşdemir'i konuk etti.

2 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'de sınav birincisi Esenyurt'tan çıktı. Başkan Özer, Türkiye birincisi olan Ulaş Güney Daşdemir ve 480 puan alarak dereceye giren Gözde Naz Daşdemir kardeşleri misafir etti. Başarılı ikiz kardeşler ve Daşdemir çiftiyle bir araya gelen Başkan Özer, kardeşleri tebrik ederek Esenyurt'u gururlandırdıklarını söyledi. Özer, gençlerin okul tercihleri konusunda da bilgi aldı.

Bu başarının başlangıç olduğunu belirten Başkan Özer, Ulaş Güney Daşdemir'in gelecek yıllarda daha büyük başarılara imza atacağını ve hayatının her anında Esenyurt Belediyesi olarak yanında olacaklarını söyledi. Özer, şöyle konuştu:

"Ulaş, sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak eksiksiz bir biçimde birinci olan bir kardeşimiz. Bu başarısı bizleri gururlandırdı. Aynı zamanda Esenyurt'taki gençlerin de idolü olarak onların motivasyon kaynağı oldu. Bundan sonraki yolculuğunda da tercihlerin de kendisine başarılar diliyorum. Esenyurt Belediyesi olarak her zaman onun yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Öte tarafta ikiz kardeşi Gözde Naz Daşdemir'i de yürekten tebrik ediyorum. Ayrıca kardeşlerin böyle üstün bir başarı elde etmelerine katkı sunan sevgili annelerini ve babalarını da tebrik ediyorum. Biz de yerel yönetimler olarak çocuklarımızın başarılarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Elimizden gelen olanakları kullanacağız."

Ziyaretin sonunda Özer, başarılı ikizlere tablet, dünya klasiklerinin yer aldığı kitaplar ve matara hediye etti. Daşdemir kardeşler ise Başkan Özer'e kendilerini ağırladığı için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, LGS birincisi kardeşleri ağırladı - Son Dakika

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