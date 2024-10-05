Esenyurt'ta Kardeş Kültürler Festivali'nde Türkülerle Barış Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta Kardeş Kültürler Festivali'nde Türkülerle Barış Mesajı

Geniş Video İzle

Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği iş birliğiyle düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali'nin 7'nci gününde Aynur Özdemir ve Ercan Papur sahne aldı. Türkülerle dolu geçen akşamda, barış ve huzur mesajları verildi.

05.10.2024 16:06  Güncelleme: 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği iş birliğiyle düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali'nin 7'nci gününde, Aynur Özdemir ve Ercan Papur ilçe sakinlerine türkü dolu bir akşam yaşattı.

Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği tarafından düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali, 7'nci gününde de ilk günkü coşkusunu sürdürdü. İç Anadolu Bölgesi'ne adanan özel gecede; bölgenin tanıtım filmleri gösterildi, yöresel oyunları sergilendi. Ardından sahne alan Aynur Özdemir, sevilen türkülerini seslendirerek Esenyurtlulara hem neşeli hem de duygusal anlar yaşattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Ercan Papur sahneye çıktı.

İstanbul'da en sevdiği, kendini evinde hissettiği ilçelerden birinin Esenyurt olduğunu belirten şarkıcı Ercan Papur, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın ve kadınlarımızın ölmediği bir ülke istiyoruz"

"Sahnede de dile getirdim; Türkiye'de çok sevdiğim ve beğendiğim iki ilçe var. Hem konumları hem de burada yaşayan halklar açısından bu ilçeler dikkat çekici. Çünkü her iki ilçede de ezilmiş, zor zamanlar geçirmiş insanların yaşadığını düşünüyorum. Bunlardan biri Gazi Mahallesi, diğeri ise Esenyurt. Gazi Mahallesi'nde birçok akrabam yaşıyor ve orayı çok seviyorum. Oradaki insanların dik duruşu, hayata bakış açıları her yönüyle Esenyurt'u andırıyor. Bu yüzden burada olmaktan büyük onur ve şeref duyuyorum. Bana bu konser için destek olan Sivas Dernek Başkanı sevgili Hatice Uygun'a, İl Dernekler Birliği Başkanı sevgili Orhan Onur'a ve Esenyurt Belediye Başkanı'mız Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Elimizden geldiğince Türkiye'ye sesimizi duyurmaya çalıştık. Eksikliklerimiz ya da hatalarımız olmuş olabilir. Eğer burada insanlarımızı kırdıysak, herkesten içtenlikle özür diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkülerle kalın, türkülerin ruhundan vazgeçmeyin. Çünkü türkülerde kan, kin, nefret yoktur; özgürlük, barış ve sevgi vardır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de savaşın olmadığı, silahların patlamadığı, çocuklarımızın ve kadınlarımızın ölmediği bir ülke istiyoruz. Herkesin istediği bu barış ve huzuru biz de istiyoruz."

Esenyurt\'ta Kardeş Kültürler Festivali\'nde Türkülerle Barış Mesajı
Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Haberler, Aynur Özdemir, Kültür Sanat, Etkinlikler, Esenyurt, Güncel, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Kardeş Kültürler Festivali'nde Türkülerle Barış Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:45 Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi
20:22 Victor Osimhen’e bir talip daha çıktı Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:53 FIFA’dan Filistin’in men talebi sonrası İsrail kararı FIFA'dan Filistin'in men talebi sonrası İsrail kararı
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
19:13 Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 16:45:36. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kardeş Kültürler Festivali'nde Türkülerle Barış Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement