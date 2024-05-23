Esenyurt'ta Silahlı Saldırıya İlişkin 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Silahlı Saldırıya İlişkin 2 Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt\'ta Silahlı Saldırıya İlişkin 2 Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta bir kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyla ilgili çalışma başlatarak şüphelileri tespit etti. Şüpheliler, kaçak yollarla sınırı geçmek isterken yakalandı ve İstanbul'a getirildi. Yapılan sorgulamada şüphelilerden birinin 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 zanlı tutuklandı.

23.05.2024 11:55
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Esenyurt'ta bir kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Mayıs'ta Fatih Mahallesi'nde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda Sema D'nin (44) hayatını kaybettiği, eşi Murat D'nin (45) ise ağır yakalandığı olayla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin tespitine yönelik çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, silahı kullanan şüphelinin çocuk yaştaki M.B, onunla hareket eden zanlının ise E.B. (19) olduğunu belirledi.

Kaçak yollarla sınırı geçmek isteyen şüpheliler, Edirne'de jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi. Yapılan sorgulamada M.B'nin 7 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

İstanbul, Esenyurt, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Silahlı Saldırıya İlişkin 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Silahlı Saldırıya İlişkin 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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