Esenyurt'taki Cinayet Davası Yeniden Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'taki Cinayet Davası Yeniden Başladı

Cengiz Akyıldız'ın öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılaması Yargıtay kararı sonrası başladı.

13.03.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta 26 Ocak 2014'te MHP seçim irtibat bürosu açılışında, İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Cengiz Akyıldız'ın öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen sanıkların Yargıtayın bozma kararı sonrası yeniden yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sinan Arslan ile tutuksuz sanıklar Mehmet Arslan, Abdullah Yılmaz ve tarafların avukatları katıldı.

Maktul Cengiz Akyıldız'ın ablası Nermin Akyıldız bulunduğu şehirden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya bağlanırken, maktulün eşi Özlem Akyıldız ile kızları Aslıhan Akyıldız ve Nebahat Çobanoğlu da duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanık Sinan Arslan savunmasında, Yargıtayın da suçu kendisinin işlemediğini gördüğünü ve bu nedenle bozduğunu söyledi.

Yaşanan olayla alakası olmadığını iddia eden Arslan, "Suçu işlemediğim resmi makamlarca kanıtlandı. Ben ne vuranı ne de vurulanı gördüm. Benim bu cinayeti işlemediğimi çok iyi biliyorsunuz. En azından beni serbest bırakmanız gerekiyor." şeklinde savunma yaptı.

Müştekiler ise şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Müşteki avukatı Atıf Şenel beyanında, otopsi raporu bulunduğunu, kimsenin yaşanan olayın üstünü örtme durumu olamayacağını ve mahkemenin ilk verilen kararda direnmesi gerektiğini ifade etti.

Mahkeme sanık Sinan Arslan'ın tutukluluk haline devam kararı vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan, duruşmayı, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Tülin Tuncay, İstanbul İl Sekreteri Fetih Ahmet Alparslan ve Esenyurt İlçe Başkanı Metin Yazar da takip etti.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta 26 Ocak 2014'te MHP seçim bürosunun açılışı sırasında partinin seçim otobüsünün taşlanmasıyla başlayan olaylar sonucu Cengiz Akyıldız'ın silahla öldürüldüğü, Kemal Sağsöz'ün silah, Cihan Köç'ün demir sopa, Özkan Can, Erkan Kamil Tanrıverdi, Soner Özcan, Gencay Yılmaz ve Ramazan Türkmen'in de çeşitli aletlerle vurulmak suretiyle yaralandığı belirtilmişti.

Sanıkların ellerindeki aletlerle müştekilere saldırdıkları, bu sırada Sinan Arslan'ın tabancayla ateş ederek Kemal Sağsöz'ü omzundan yaraladığı ifade edilen iddianamede, göğsüne bir mermi isabet eden Cengiz Akyıldız'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

İddianamede, şüpheliler Sinan Arslan, Mehmet Arslan, Abdullah Yılmaz ve Emin Yılmaz'ın "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti. Ayrıca sanıkların "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "kasten yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 52 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

Bu arada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, olay tarihinde 18 yaşından küçük oldukları için dosyası ayrılan 6 sanık hakkında da iddianame hazırlanmıştı.

"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak için kurulmuş silahlı örgüt adına suç işleme", "kasten öldürmeye yardım etmeye iştirak" ve "kasten yaralama" suçlarından 39 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları istenen sanıkların dosyası, Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldükten sonra bu dosyayla birleştirilmişti.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Mayıs 2016'da verilen kararda, sanık Sinan Arslan "Cengiz Akyıldız'ı kasten öldürme" suçundan müebbet, "Kemal Sağsöz'ü öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl, 4 kişiye karşı "yaralama" suçundan 3 yıl, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etme" suçundan da 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Benzer suçlardan sanık Abdullah Yılmaz'ı 4 yıl, Mehmet Arslan'ı 1 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, suç tarihinde 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen 6 çocuğa da çeşitli hapis cezaları vermişti.

Mahkeme sanıkları, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 3 yıl 8 aydan 5 yıl 7 aya kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırmıştı.

Firari sanık Emin Yılmaz'ın yakalanamaması nedeniyle dosyası ayrılmıştı.

Yargıtay 2 kez bozma kararı verdi

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, maktulü öldüren kişiye ilişkin eşgal tarifleri, teşhisler ve ifadeler arasında farklılık bulunması nedeniyle görüntüler üzerinde iyileştirme çalışması yapılarak bilirkişi raporu alınması ve olay yerinde keşif yapılması gerektiğini belirtmişti.

Eylemleri sanıklar Sinan Arslan ile Abdullah Yılmaz'dan hangisinin gerçekleştirdiğinin ve silahı kimin kullandığının tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan daire, suça sürüklenen çocukların da eylemlere iştirak, irade ve durumlarının belirlenerek karar verilmesini bildirmişti.

Daire, bu gerekçelerle kararı kısmen bozmuştu.

Bunun üzerine dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilmişti.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesince ikinci kez yapılan yargılama sonucunda tekrar kurduğu hükmü inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle kararı tekrar bozmuştu.

Daire, bozma kararında, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" eylemlerini sanıklar Sinan Arslan, Mehmet Arslan, Abdullah Yılmaz ve Emin Yılmaz'dan hangisinin gerçekleştirdiğinin şüphe bırakmayacak şekilde tespit edilip sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Yargıtay, Esenyurt, istanbul, Mahkeme, Cinayet, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'taki Cinayet Davası Yeniden Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye’den bir stadyum 2. sırada Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada
Tanyeli yaşam savaşı veriyor Durumu ağırlaştı Tanyeli yaşam savaşı veriyor! Durumu ağırlaştı
Doğuştan fanatik Adını ve soyadını duyan inanamıyor Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor
Süper Lig ekibinin yıldızı yönetimin tavrı sonrası ayrılık kararı aldı Süper Lig ekibinin yıldızı yönetimin tavrı sonrası ayrılık kararı aldı
“Son kabadayı“ Hasan Heybetli hayatını doğal nedenlerden kaybetmiş "Son kabadayı" Hasan Heybetli hayatını doğal nedenlerden kaybetmiş
Ölü olduğu iftara davet edilince ortaya çıktı Ölü olduğu iftara davet edilince ortaya çıktı
Galatasaray yeni Muslera’sını buldu Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek
Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım Ankara’ya teklif geldi Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi
Putin Kursk’ta neden üniforma giydi Rusya’dan manidar yanıt Putin Kursk'ta neden üniforma giydi? Rusya'dan manidar yanıt
2 günlük bebeği boğup betona gömen firari anne ve anneanne tutuklandı 2 günlük bebeği boğup betona gömen firari anne ve anneanne tutuklandı
İkramiye alacak emekli sayısı belli oldu İkramiye alacak emekli sayısı belli oldu
Mahsun Kırmızıgül’ü yıkan ölüm: Son dört ay, hayatımın en acı dönemi Mahsun Kırmızıgül'ü yıkan ölüm: Son dört ay, hayatımın en acı dönemi
Herkes o evlerden alıyor Sebebi ise biraz üzücü Herkes o evlerden alıyor! Sebebi ise biraz üzücü

14:11 Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
12:58 Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek
22:15 Markette mide bulandıran olay Kasada bulunan kadına cinsel organını gösterdi Markette mide bulandıran olay! Kasada bulunan kadına cinsel organını gösterdi
21:50 HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Memleket meselesi olduğunu bilerek sürece destek veririz HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Memleket meselesi olduğunu bilerek sürece destek veririz
20:48 Boşanma aşamasındaki eşini 9 kurşunla katletti, 15 yaşındaki kızının 112 kaydı aileyi ağlattı Boşanma aşamasındaki eşini 9 kurşunla katletti, 15 yaşındaki kızının 112 kaydı aileyi ağlattı
20:29 Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı: En başta ben yanında olacağım Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı: En başta ben yanında olacağım
19:58 Kayseri’de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu Kayseri'de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu
19:35 Ece’nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu
18:53 Ünlü markadan pes dedirten dolandırıcılık Sakın evinize bu sucuktan almayın Ünlü markadan pes dedirten dolandırıcılık! Sakın evinize bu sucuktan almayın
18:49 Genç kadın, 64 yaşındaki tacizcisini yakalayıp polise teslim etti Genç kadın, 64 yaşındaki tacizcisini yakalayıp polise teslim etti
18:23 İsrailli Bakan, işgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara’yı tehdit etti İsrailli Bakan, işgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti
18:04 Ece Gürel’in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz Ece Gürel'in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 14:18:34. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'taki Cinayet Davası Yeniden Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.