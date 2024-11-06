Eski Banka Yetkilisi 15 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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Eski Banka Yetkilisi 15 Yıl Hapis Cezası Aldı

Zhou Qingyu, rüşvetten 15 yıl hapis ve 5,2 milyon yuan para cezasına çarptırıldı.

06.11.2024 14:41
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CHANGCHUN, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Kalkınma Bankası'nın eski Başkan Yardımcısı Zhou Qingyu, rüşvet suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Jilin eyaletinin Changchun kentindeki Orta Halk Mahkemesi'nin Salı günü aldığı karara göre Zhou ayrıca 5,2 milyon yuan (yaklaşık 732.000 ABD doları) para cezasına çarptırıldı ve yasadışı kazançlarına el konularak devlet hazinesine devredildi.

İlgili soruşturma sonucunda Zhou'nun, 2013-2023 yılları arasında bankadaki çeşitli pozisyonlarını kullanarak kredi finansmanı, proje sözleşmeleri, iş operasyonları ve personel düzenlemeleri gibi konularda başka kişilere menfaat sağladığı ve bunun karşılığında 67,43 milyon yuan değerinde para ve değerli eşya kabul ettiği belirlendi.

Zhou'nun bankadan ayrıldıktan sonra nüfuzunu kullanarak proje sözleşmeleri ve diğer konularda başkalarına yasadışı menfaatler sağladığı ve karşılığında yaklaşık 1 milyon yuan değerinde para ve değerli eşya kabul ettiği de tespit edildi.

Mahkeme, Zhou'nun soruşturma ve yasadışı kazançlarının iadesi süreçlerinde işbirliği yaptığını kaydederek cezasını yasalara uygun olarak hafifletti.

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Banka, Son Dakika

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