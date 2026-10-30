Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan son yolculuğuna uğurlandı

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Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan son yolculuğuna uğurlandı
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Eski Devlet Bakanı, Emniyet Genel Müdürü ve OHAL Valisi Ünal Erkan, kılınan cenaze namazının ardından Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(ANKARA) - Eski Devlet Bakanı, Emniyet Genel Müdürü ve OHAL Valisi Ünal Erkan, kılınan cenaze namazının ardından Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski Devlet Bakanı, Emniyet Genel Müdürü ve OHAL Valisi Ünal Erkan için Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından naaşı Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazına Erkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekil Rahmi Aşkın Türeli, Ankara milletvekili Deniz Demir, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, eski İçişleri Bakanları Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu katıldı.

Erkan'ın cenazesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Başbakan Tansu Çiller ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çelenk gönderdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Van Emniyet Müdürlüğü, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Türk Ocakları Genel Merkezi ve Türk Kültürüne Hizmet Vakfı da cenazeye çelenk gönderen kurumlar arasında yer aldı.

Ünal Erkan'ın cenazesi, daha sonra cuma namazını takiben kılınan cenaze namazı sonrasında Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Eski Jandarma TEM Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Gökhan Şahin ile şehit polis memuru Tayfun Akalan için de cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: ANKA
Ankara GölbaşıGüncelSon Dakika

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