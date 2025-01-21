Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Tutuklandı - Son Dakika
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Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve ihale süreçleri soruşturmasında, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı. Özer, daha önce terör suçlarından da tutuklanmıştı.

21.01.2025 02:47
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ifadesi alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alındı. Daha önce 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan başlatılan soruşturmada tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özer, 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Tutuklandı - Son Dakika

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