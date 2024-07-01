Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayet davası başladı - Son Dakika
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayet davası başladı

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde başladı. Duruşma öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, suçluların yargılanmasından başka bir şey istemediklerini belirtti ve hala gelmeyen deliller olduğunu söyledi.

01.07.2024 10:16
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HABER: OGÜN AKKAYA

(ANKARA) - Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması saat 09.00'da başlayacak. Duruşmanın yapılacağı Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşmayı izlemek için gelen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Suçluların yargılanmasından başka birşey istemiyoruz" dedi.

Sinan Ateş cinayeti davası öncesinde Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cezaevi kampüsüne giden yolda trafik ve çevik kuvvet polisleri tarafından bazı araçlara arama işlemi uygulandı. Cezaevine giden yolda trafik yoğunluğu yaşanırken, yol kenarında TOMA araçları bekletildi. Cezaevi kampüsünde 10 kilometre çapında güvenlik önlemleri alındı. Kampüs önünde onlarca çevik kuvvet aracı ve çevik kuvvet polisleri beklerken, basın için ayrı bir alan hazırlandı.

"Hala gelmeyen deliller var"

Duruşmayı izlemek için gelen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, gazetecilere "Eksik bir iddianame ile yarım bir mahkeme kuruldu. Bizim isteğimiz ayrılan dosyanın hızlıca tamamlanması ve eklenerek, eksiklikler giderilerek yargılamanın yapılması. Suçluların yargılanmasından başka birşey istemiyoruz. Hala gelmeyen deliller var. Mahkemede tüm bunları talep edeceğim. Yoğun güvenlik önlemleri altında yaşıyorum, gerekli haller dışında evden çıkmıyorum. Siyasi parti genel başkanları sağ olsunlar bizi yalnız bırakmayacaklarını açıkladılar" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayet davası başladı - Son Dakika

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