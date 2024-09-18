Gazilere Ankara Turu Düzenlendi

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Eskişehirli gazilere özel Ankara turu düzenledi. Gazileri sabahın erken saatlerinde Başkent'e yolcu eden Başkan Ayşe Ünlüce, "Sizlerle her zaman gurur duyuyoruz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi iş birliğiyle Ankara'ya gezi düzenledi.EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Birimi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi iş birliğiyle gaziler Başkent'e hareket etti.

Dernek binası önünde gazileri uğurlayan Başkan Ünlüce, "Sizlerle bir arada olmak çok güzel. Bugün sizlerin en çok yakıştığınız yerler olan TBMM, Anıtkabir ve müzeleri gezeceksiniz. Zaten sizlerin olduğu her yer o ortama onur verir. Güzel bir Ankara ziyareti olsun. Her zaman sizlerin yanınızdayız" diye konuştu.

Ankara'da ilk durakları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olan gaziler daha sonra Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası), Cumhuriyet Müzesi ve Anıtkabir'i ziyaret etti.