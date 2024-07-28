Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Satışlarında Kredi Kartı Dönemi

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Halk Ekmek satış büfelerinde nakit ödemeye alternatif olarak kredi kartı ile satış dönemini başlattı.

Eskişehir genelinde 69 noktada satış yapan Halk Ekmek'e vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek satış büfelerinde kredi kartı ile satış dönemini hayata geçirdi. 57 büfede kredi kartı ile satışlar başlarken 12 büfede de kurulum aşamaları sürüyor.

Yetkililer, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca çıkarılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ gereğince eski nesil ödeme kaydedici cihazların, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirilmesi zorunluluğu kapsamında kredi kartı ile satışların başladığını duyurdu.