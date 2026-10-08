Eskişehir\'de bıçaklı kavgada yaralanan 46 yaşındaki kişi öldü, şüpheli tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta bulunan parkta dün çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Serdar Saygın'ın (46) ölümüne ilişkin olarak yakalanan M.D. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kentteki bir parkta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Saygın kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, polis olayla ilgili zanlı M.D'yi yakalamıştı.