Eskişehir'de Çocuklara Özel Origami Etkinliği

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, Japonya'da barışın simgesi Sadako Sasaki anısına, ünlü origami sanatçısı Gökçen Atamgüç'ün eğitmenliğinde düzenlediği "Turna Kuşları Barış İçin Uçuyor" etkinliğiyle çocuklara özel bir gün yaşattı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi anlamlı bir etkinlik düzenledi. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda bulunan Japon Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Turna Kuşları Barış İçin Uçuyor" etkinliğinde çocuklar, ünlü origami sanatçısı Gökçen Atamgüç'ün eğitmenliğinde bir araya geldi. 6 Ağustos 1945'te ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombası nedeniyle 12 yaşında kan kanserinden hayatını kaybeden Sadako Sasaki'nin anısına origami (kağıt sanatı) kullanılarak turna kuşunun hazırlandığı etkinlikte Gökçen Atamgüç, çocuklara ilk olarak teorik bilgiler verdi. Daha sonra pratik uygulamanın yapıldığı etkinlikte, çocuklar origami ile turna kuşu yaparak yeteneklerini sergiledi. Etkinlik sonunda turnalar dünya barışı için uçuruldu.