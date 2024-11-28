Eskişehir'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir İtfaiyesi, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde AFAD-RED ve AYDES uygulamalarının kullanıldığı deprem tatbikatında yer aldı. Eskişehir Büyükşehir İtfaiyesi'nin "Adam" isimli arama kurtarma köpeğinin de görev aldığı tatbikatta, ekipler büyük başarı gösterdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Eskişehir'de düzenlenen tatbikata katıldı. Uluönder Mahallesi merkezli 6.5 büyüklüğünde deprem varsayımı yapılan tatbikatta, enkaz altından yaralı kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kontrollü yıkımı devam eden bir okulun binasında gerçekleştirilen tatbikatta, olası durumlara karşı önlemler değerlendirildi.

Tatbikatta, Büyükşehir İtfaiyesi'nin "Adam" isimli arama kurtarma köpeği de görev aldı. Tatbikat sırasında kontrollü çıkarılan yangına, itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek, söndürme çalışması yaptı. Diğer yandan 3 katlı binada tatbikat senaryosu gereği mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak tahliye edildi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Ekiplerimiz gerçekleştirilen tatbikatta başarıyla görevlerini tamamladılar. Şehrimiz adına Afet ve Acil Durumlarda iş birliği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.