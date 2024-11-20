Eskişehir'de İlk Yardım Eğitimi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de İlk Yardım Eğitimi Protokolü İmzalandı

Eskişehir\'de İlk Yardım Eğitimi Protokolü İmzalandı

Eskişehir'de okullarda ilk yardım farkındalığını artırmak için protokol imzalandı.

20.11.2024 17:49
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Eskişehir'de İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Lise Düzeyindeki Okullarda İlk Yardım Farkındalığının Artırılması İş Birliği Protokolü" imza töreni yapıldı.

Vali Hüseyin Aksoy, 10'uncu sınıf öğrencilerine yönelik İl Sağlık Müdürlüğünce tarafından ilk yardım eğitimlerinin verilmesinin planlandığı protokolün imza töreninde yaptığı konuşmada, bu protokolün sağlık bilgisi ve ilk yardım becerilerini artırmak bakımından önemli olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle gerçekleştirilecek eğitimlerin, gençlerin olası acil durumlarda nasıl müdahale edeceklerini bilmeleri açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten Aksoy, "İlk yardım, hayati tehlike oluşturan durumlarda doğru müdahale ile hayat kurtarma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle gençlerimizin bu bilgi ve becerilere sahip olması, toplumsal sorumluluğumuzun bir parçasıdır." dedi.

Aksoy, eğitimler yoluyla öğrencilerin kendi güvenliğinin yanı sıra çevredekilerin de güvenliğini sağlayacak donanıma sahip olmasının amaçlandığını bildirdi.

Ayrıca, bu tür projelerle öğrencilerin acil durumlarda soğukkanlılıkla ve doğru adımlarla hareket edebilmelerini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Eğitim süreci boyunca öğrencilerimize teorik bilgiler verilmesinin yanı sıra pratik uygulamalarla da bilgilerini pekiştirme imkanı sunacağız. Bu sayede gençlerimiz olası bir durumda bilinçli ve etkin bir şekilde hareket edebilecekler. Bugün imzaladığımız bu protokol, kurumlarımız arasındaki iş birliğinin de güzel bir örneğidir. Öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacak bu tür projelerin artarak devam etmesini diliyorum. Bu önemli projeye katkı sağlayan İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha sağlıklı ve güvenli bir toplum oluşturma yolunda önemli adımlar atmaya devam edeceğiz."

Projenin detaylarını anlatan İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ise 7 bin 95 öğrenciye eğitim verileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de İlk Yardım Eğitimi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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