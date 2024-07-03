Eskişehir'de Intercity Durgunsu Kano 2024 Türkiye Kupası Yarışları Başlıyor

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(ESKİŞEHİR) - Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) iş birliğiyle 5-7 Temmuz 2024 tarihlerinde Eskişehir Sarısungur Göleti'nde "Intercity Durgunsu Kano 2024 Türkiye Kupası Yarışları" düzenlenecek.

Türkiye Kano Federasyonu ve EBB iş birliğiyle Eskişehir'de düzenlenecek Intercity Durgunsu Kano Türkiye Kupası için geri sayım başladı. Odunpazarı ilçesi Mamuca'da bulunan Sarısungur Göleti'nde yapılacak yarışlara aralarında Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının da bulunduğu 34 kulüp ve 328 sporcu katılım sağlayacak.

Program, 5 Temmuz Cuma günü eleme yarışları ile başlayacak. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen yarışlar, 7 Temmuz Pazar günü finaller ve kupa töreniyle sona erecek.