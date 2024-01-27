 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 17 Bin Dal Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 17 Bin Dal Sigara Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda, bir şüpheli hakkında işlem yapıldı. Odunpazarı ilçesindeki bir tütüncüde yapılan aramada, 17 bin dal sarılmış sigara ve 8 bin 800 dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aranan 37 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında dolandırıcılık, yağma, hırsızlık ve taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma gibi çeşitli suçlardan arananlar bulunuyor.

Eskişehir\'de Kaçakçılık Operasyonu: 17 Bin Dal Sigara Ele Geçirildi
27.01.2024 - 09:51,
Abone Ol

Eskişehir'de, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Odunpazarı ilçesinde faaliyet gösteren tütüncüde yapılan aramada, 17 bin dal sarılmış sigara ve 8 bin 800 dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nu muhalefet" kapsamında adli işlem başlatıldı.

Aranan 37 kişi yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25-26 Ocak'ta aranan kişilere yönelik çalışmalarda, 2 yıla kadar hapis cezası olan 4 kişi, 2 ila 5 yıl hapis cezası bulunan 6 kişi, 5 ila 10 yıl hapis cezası olan bir kişi yakalandı.

"Dolandırıcılık" suçundan bir, "yağma"dan bir, "hırsızlık"tan 4, "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan bir ve çeşitli suçlardan 30 olmak üzere 37 şüpheli yakalandı.

Yakalananların 11'inin hükümlü, 26'sının ifadeye yönelik arandığı belirlendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kaçakçılıkla Mücadele, Odunpazarı, Eskişehir, Dolandırıcılık, Yakalama, Hırsızlık, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 17 Bin Dal Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika


09:52
Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49
ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46
Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07
Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06
İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55
Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33
Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti

Son Dakika
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46 Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07 Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06 İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55 Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41 Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33 Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti
08:26 İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08:23 10 İlde Sibergöz-19 Operasyon! 33 Şüpheli Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 10:10:48. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 17 Bin Dal Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement