Eskişehir\'de Kaçakçılık Operasyonu: 17 Bin Dal Sigara Ele Geçirildi

Eskişehir'de, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Odunpazarı ilçesinde faaliyet gösteren tütüncüde yapılan aramada, 17 bin dal sarılmış sigara ve 8 bin 800 dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nu muhalefet" kapsamında adli işlem başlatıldı.

Aranan 37 kişi yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25-26 Ocak'ta aranan kişilere yönelik çalışmalarda, 2 yıla kadar hapis cezası olan 4 kişi, 2 ila 5 yıl hapis cezası bulunan 6 kişi, 5 ila 10 yıl hapis cezası olan bir kişi yakalandı.

"Dolandırıcılık" suçundan bir, "yağma"dan bir, "hırsızlık"tan 4, "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan bir ve çeşitli suçlardan 30 olmak üzere 37 şüpheli yakalandı.

Yakalananların 11'inin hükümlü, 26'sının ifadeye yönelik arandığı belirlendi.