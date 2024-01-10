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Eskişehir'de Kar Yağışı Devam Ediyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Kar Yağışı Devam Ediyor

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1 ve en yüksek 1 derece ölçüldüğü kent gece boyu devam eden kar nedeniyle beyaza büründü. Karayolları ve belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam etti. Sabah işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Polis ekipleri güzergahlarda aksaklık yaşanmaması için görev aldı. Ekipler, sürücülere trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan kent merkezinin bazı caddelerinde oluşan su birikintileri sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı. Kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de giren, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait birçok yapıyı bünyesinde barındıran tarihi Odunpazarı bölgesi ve çevresi dronla görüntülendi.

Eskişehir\'de Kar Yağışı Devam Ediyor
10.01.2024 - 09:53,  Güncelleme: 09:56
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Eskişehir'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1 ve en yüksek 1 derece ölçüldüğü kent gece boyu devam eden kar nedeniyle beyaza büründü.

Karayolları ve belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam etti.

Sabah işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Polis ekipleri güzergahlarda aksaklık yaşanmaması için görev aldı. Ekipler, sürücülere trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan kent merkezinin bazı caddelerinde oluşan su birikintileri sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı.

Kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de giren, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait birçok yapıyı bünyesinde barındıran tarihi Odunpazarı bölgesi ve çevresi dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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