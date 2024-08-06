Eskişehir'de patlak yüzünden 15 gündür su boşa akıyor, belediye bakıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de patlak yüzünden 15 gündür su boşa akıyor, belediye bakıyor

Eskişehir'de şebeke suyu hattında meydana gelen patlaklar sebebiyle belediyeden yeterli ilgiyi göremeyen mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla çözüm aramaya başladı. Mahalle muhtarı ve vatandaşlar, alt yapı sorunlarına dikkat çekerek yetkililerden yardım talep ediyor.

06.08.2024 19:14
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Eskişehir'de patlak yüzünden 15 gündür su boşa akıyor, belediye bakıyor

Orhangazi Muhtarı Hüseyin Erdemir:

"Hatlar eskidiği için günde 3-4 yerden patlak, arıza şikayetleri alıyoruz"

"İlgililer 'Tamam muhtarım ilgileniyoruz, yapıyoruz' diyorlar ama maalesef gelen yok"

"Mahallemizin alt yapısı bozuk"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de şebeke suyu hattında meydana gelen patlaklar sebebi ile belediyeden yeterli ilgiyi göremeyen bazı mahalle sakinleri, kazma küreği eline alarak kendi imkanlarıyla çözüm aramaya başladı.

Orhangazi Mahallesi'nde bulunan birçok noktada ana şebeke suyu hattında patlak meydana geldi. Yaklaşık 15 gündür çevreye su akarken, muhtar ve vatandaşların Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlığına defalarca ihbarda bulunması da işe yaramadı. Su 15 gündür boşa akarken bir diğer sokakta tamire gelen ekipler, vatandaşın kapı önüne kadar boru çektikten sonra, 'Kendiniz bağlayacaksınız' diyerek vatandaşın binasına su vermeden ayrıldı. Binada iki aile iki gündür susuz yaşıyor. Çözüm olarak ise vatandaş kazma küreği kendi alarak başlarının çaresine bakmaya çalışıyor.

"Mahallemizin alt yapısı bozuk"

Mahalle Muhtarı Hüseyin Erdemir, mahalledeki alt yapının bozuk olduğuna dikkat çekerek, yaşadıkları sorunlar hakkında şunu söyledi;

"Hatlar eskidiği için günde 3-4 yerden patlak, arıza şikayetleri alıyoruz. Bildirmemize rağmen gelmiyorlar. Cuma günü perişan haldeydi. 'Yaptık diyorlar' ama yapmıyorlar. Yani vatandaş hep bana 'İlgilenmiyor musun, yapmıyor musun?' diye sitemde bulunuyor. ESKİ'ye buradan çağrıda bulunuyorum, altyapının değişmesi lazım, perişan vaziyette, yollarımız bozuk. Su 10-15 gündür aynı şekilde akıyor. Zaten su kıtlığı var, vatandaş olarak üzülüyoruz. Bildiriyoruz, 'Tamam muhtarım ilgileniyoruz, yapıyoruz' diyorlar, ama maalesef gelen yok. Şu suyun haline bak 10 gündür akıyor."

"Sular idaresinden memnun değilim"

Mahallede kendi imkanlarıyla suyunu bağlamaya çalışan ve kiracılarının 2 gündür susuz kaldığını ifade eden Sadullah Karabiber, "Sabah saat 8.30-09.00 gibi ben aradım. Evde oturan kiracı da gece aramış. Öbür kiracı da gene aramış. Neyse geçti saat 3 gibi geldiler. Yani gelmişler benim haberim yok şuradaki boruyu buluyorlar, şuraya kadar bağlamışlar, bırakmışlar. Ben dedim ki 'Bağlayın şu boruyu' ama bağlamadılar. Benim şahsıma gelen boruyu bilsem ben bağlatacağım. Böyle bıraktılar, şimdi ben de iki gündür bununla uğraşıyorum. ya arkadaş bu olur mu ya? Şimdi belediye benden her türlü vergiyi alıyorsun. Boruyu bulamıyorum sabahtan beri. Su da yok 2 gündür susuz kiracılarım. Ben 63 yaşındayım bunlarla uğraşıyorum. Emekli devlet memuruyum. Ne anlarım ben bundan? Ustayı da bulamıyorum. Bidonlarla, normal damacanalara su getiriyorlar. Yazık iki hane. Bir de ufak çocukları var. Mahallenin durumu bu sadece bu sokakta değil. 4-5 yerde aynı olay var. Sular idaresinden memnun değilim. Bak nereden baksan bir gün burada su almış. Yazık değil mi? Suya zam yapacağına gel o akşam gece vardiyalı çalışanın yok mu? Vardiyadaki memurun gelsin arkadaş" diye konuştu.

"Vatandaş defalarca şikayetçi oldu"

Bir diğer vatandaş Süleyman Güneş ise, patlaktan dolayı suyun 15 gündür boşa aktığını ifade ederek, "15 gündür burada böyle, vatandaş defalarca şikayetçi oluyor. Aileler, çocuklar ayaklarının altı su içinde. Zaten buraya da daha önce de bir altyapı yapıldı. Hiçbir türlü bu altyapıyla ilgilenen yok, sular aynı keza. Yani burada mahallede göreceksiniz öbür sokaklarda da bir sürü patlak var. 3-4 yerde, onlar da aynı vaziyette. Vatandaş huzursuz oluyor. Tabii neden huzursuz oluyor? Bu su böyle akıyor, ondan sonra da zam olarak vatandaşa yüklüyorlar. Yani aşırı derecede su parası. Bu kimden çıkacak? Vatandaştan çıkacak. Peki ilgilenmeyeceklerse, verdikleri sözün arkasında duramıyorlar, durmuyorlar. Yani söz verirken her şeyi güllük gülistanlık ama seçildikten sonra hiçbir ilgi yok, alaka yok" dedi.

Kaynak: İHA

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