Eskişehir\'de Silahlı Yaralama Olayında 1 Tutuklama

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Hoşnudiye Mahallesi'ndeki Yunus D'nin tabancayla vurularak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan C.B. ile A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda dün alacak verecek nedeniyle Yunus D, C.B. ve A.A. arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan kavgada Yunus D. tabancayla vurularak yaralanmıştı.
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