Eskişehir'de 2026 Yılı Hedefleri Masaya Yatırıldı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler'i ziyaret etti. Ziyarette, kentin ekonomik gelişimi, esnaf ve iş dünyasının beklentileri ile ortak yürütülebilecek projeler ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'i ziyaret etti. Başkan Ünlüce'ye ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Çağrı Özeçoğlu ve Başkan Danışmanı Ayhan Kavas eşlik etti. ETO ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede; ETO Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Alp, Sayman Üye İsmail Çavdar ile Yönetim Kurulu Üyeleri Yasin Bakılan, Mehmet Kahya, Hüsnü Ünalan ve Ali Ateş de hazır bulundu.

"Eskişehir Yılı hedeflerimiz üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptık"

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan ETO Başkanı Metin Güler, "Şehir ekonomisinin gelişimi için ortak yürütülebilecek çalışmalara ve atılacak adımlara dair karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Başkan Ayşe Ünlüce ise görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, "Kentimizin ekonomik gelişimi, esnaf ve iş dünyamızın beklentileri ile 2026 Eskişehir Yılı hedeflerimiz üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Nazik ev sahiplikleri ve yapıcı katkıları için sayın başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.