Odunpazarı'nda kanlı kovalamaca: 24 yaşındaki Muratcan Altun pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Odunpazarı'nda kanlı kovalamaca: 24 yaşındaki Muratcan Altun pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Odunpazarı\'nda kanlı kovalamaca: 24 yaşındaki Muratcan Altun pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan tartışmanın ardından sokakta kovalanıp göğsünden vurulan Muratcan Altun, ambulansta yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi 21 yaşındaki Abdülkadir Çelik, kısa süre sonra yakındaki evinde polis tarafından yakalandı. Görüntüleyen gazetecilere 'Hak etti' diyen şüphelinin saldırı anları ise bir vatandaşın telefon kamerasıyla kaydedildi.

Eskişehir'de 21 yaşındaki Abdülkadir Çelik, tartıştığı 24 yaşındaki Muratcan Altun'u sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından evinde yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin gazetecilere söylediği "Hak etti kardeşim, öyle gerekti" sözleri dikkat çekti. Çelik'in Altun'u sokakta kovalayıp ateş ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOKAK ORTASINDA POMPALI TÜFEKLE KOVALADI

Olay, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Abdülkadir Çelik (21) ile Muratcan Altun (24) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, yanında bulunan pompalı tüfekle Altun'u kovalamaya başladı. Sokak ortasında ateş açan şüpheli, Altun'u göğsünden vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muratcan Altun, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen ambulansta hayatını kaybetti.

GAZETECİLERE SÖYLEDİKLERİ ŞOKE ETTİ: HAK ETTİ, ÖYLE GEREKTİ

Cinayetin ardından çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Abdülkadir Çelik'in olay yerine yaklaşık 50 metre mesafedeki evinde bulunduğunu belirledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Çelik, cinayette kullandığı pompalı tüfeği boş bir arsaya attığını öne sürdü.

Silahın yerini göstermek üzere polis eşliğinde evinden çıkarılan şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İnternete mi düşeceğim? Çekin ağabey sizin de işiniz bu. Hak etti kardeşim, öyle gerekti" ifadelerini kullandı.

SİLAHI ATTIĞINI SÖYLEDİĞİ YERLERDE BULUNAMADI

Şüphelinin gösterdiği üç farklı noktada arama yapan polis ekipleri, cinayette kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeğe ulaşamadı. Aramalarını genişleten ekipler, silahı Çelik'in evinde ele geçirdi.

CİNAYET ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan cinayete ilişkin cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Çevredeki sesleri duyan bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde, Abdülkadir Çelik'in Muratcan Altun'u pompalı tüfekle kovaladığı, ardından ateş ettiği ve Altun'un vurularak yere yığıldığı anlar yer aldı. Hayatını kaybeden Muratcan Altun'un cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, gözaltına alınan Abdülkadir Çelik polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Cep TelefonuOdunpazarıEskişehir3. SayfaGüvenlikCinayetOlaylarGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Düğüne giden aile kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı Düğüne giden aile kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Galatasaray’da sonradan oyuna giren Leao sadece 16 dakika sahada kalabildi Galatasaray'da sonradan oyuna giren Leao sadece 16 dakika sahada kalabildi
Hull City’nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı Hull City’nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA’yı Karadeniz’de düşürdü Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA'yı Karadeniz'de düşürdü
Çeşme’de Pınar Güneş’in öldürülmesinde 4 kişi tutuklandı, zanlı 17 yaşında çıktı Çeşme’de Pınar Güneş’in öldürülmesinde 4 kişi tutuklandı, zanlı 17 yaşında çıktı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
08:31
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
08:05
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor
İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
07:47
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi
Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
07:46
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
07:29
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü
Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
05:09
İstanbul’da sel suları otomobili yuttu 2 kişi aranıyor
İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! 2 kişi aranıyor
00:17
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
23:07
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
23:00
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
22:32
Lamine Yamal’a kafa attı Real Betis-Barcelona maçında olay
Lamine Yamal'a kafa attı! Real Betis-Barcelona maçında olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 08:39:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Odunpazarı'nda kanlı kovalamaca: 24 yaşındaki Muratcan Altun pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei