Odunpazarı\'nda kanlı kovalamaca: 24 yaşındaki Muratcan Altun pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti

Eskişehir'de 21 yaşındaki Abdülkadir Çelik, tartıştığı 24 yaşındaki Muratcan Altun'u sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından evinde yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin gazetecilere söylediği "Hak etti kardeşim, öyle gerekti" sözleri dikkat çekti. Çelik'in Altun'u sokakta kovalayıp ateş ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOKAK ORTASINDA POMPALI TÜFEKLE KOVALADI

Olay, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Abdülkadir Çelik (21) ile Muratcan Altun (24) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, yanında bulunan pompalı tüfekle Altun'u kovalamaya başladı. Sokak ortasında ateş açan şüpheli, Altun'u göğsünden vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muratcan Altun, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen ambulansta hayatını kaybetti.

GAZETECİLERE SÖYLEDİKLERİ ŞOKE ETTİ: HAK ETTİ, ÖYLE GEREKTİ

Cinayetin ardından çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Abdülkadir Çelik'in olay yerine yaklaşık 50 metre mesafedeki evinde bulunduğunu belirledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Çelik, cinayette kullandığı pompalı tüfeği boş bir arsaya attığını öne sürdü.

Silahın yerini göstermek üzere polis eşliğinde evinden çıkarılan şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İnternete mi düşeceğim? Çekin ağabey sizin de işiniz bu. Hak etti kardeşim, öyle gerekti" ifadelerini kullandı.

SİLAHI ATTIĞINI SÖYLEDİĞİ YERLERDE BULUNAMADI

Şüphelinin gösterdiği üç farklı noktada arama yapan polis ekipleri, cinayette kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeğe ulaşamadı. Aramalarını genişleten ekipler, silahı Çelik'in evinde ele geçirdi.

CİNAYET ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan cinayete ilişkin cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Çevredeki sesleri duyan bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde, Abdülkadir Çelik'in Muratcan Altun'u pompalı tüfekle kovaladığı, ardından ateş ettiği ve Altun'un vurularak yere yığıldığı anlar yer aldı. Hayatını kaybeden Muratcan Altun'un cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, gözaltına alınan Abdülkadir Çelik polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.