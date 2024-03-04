Eskişehirspor Taraftarı Yürüme Yetisini Kaybetti, Destek Bekliyor

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Futbol takımının peşinde koşarken kaza geçirerek yürüme yetisini kaybeden taraftar destek bekliyor

16 yıl sonra yürümek için umudu bu tedavi ile oluştu

Eskişehirspor taraftarı Erman Sevkulak:

"Tedaviye uygun olduğumu söylediler"

"Tedavisi önündeki en büyük engel 64 bin dolar gibi bir ücret çıktı"

"Benim biraz daha fazla desteğe ihtiyacım var"

ESKİŞEHİR - Eskişehirspor maçından dönüş yolunda 16 yıl önce trafik kazası geçirerek omurilik felçlisi olan Erman Sevkulak, yürümesine imkan sağlayacak tedavinin 64 bin dolarlık maliyeti için destek bekliyor.

Eskişehir'de yaşayan 38 yaşındaki Erman Sevkulak, 2008 yılında sevdalısı olduğu renkleri desteklemek için İstanbul'a, o dönem adı İnönü Stadı olan stadyumda oynan Eskişehirspor -Boluspor Play Off Final maçına gitti. Eskişehirspor'un 2-0 kazandığı maç sonrası Sevkulak, ağabeyi ve bir arkadaşlarının bulunduğu araç Eskişehir il sınırlarına girdiğinde kaza yaptı. Kazada yararlanan Erman Sevkulak, omurilik felçlisi oldu. 16 yıldır çeşitli tedaviler deneyen Sevkulak, yürüme yetisini tekrardan kazanmak için çabalıyor. Sevkulak, araştırmalar sonucunda bulduğu bir tedavi sistemi için hastaneye başvurdu. Omurilik stimülasyonu isimli işlem sayesinde gerekli evrakları gönderen Sevkulak'a, bahse konu tedavi ile olumlu sonuç alabileceği iletildi. Tedavi önündeki tek engel ise işlemin maliyeti olan 64 bin dolar. Bu parayı bir araya getirmek için girişimlere başlayan Erman Sevkulak, en büyük destek Eskişehir Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri ve Eskişehirspor taraftar grubu Nefer'den geldiğini söyledi. Taraftarların çabası ile bir miktar para toplansa da halen daha meblağın büyük bir bölümünü eksik olduğunun altını çizen Erman Sevkulak, yürüyebilmek için eksik paranın tamamlanması için yardım beklediğini belirtti.

"Tedavi sayesinde doktorun yürüttüğü çok hastası varmış"

Başından geçen kaza sonrası denediği tedavilerle bir aşama kaydettiğini ama halen yürüyemediğini belirten Erman Sevkulak, "18 Mayıs 2008 yılında Eskişehirspor-Boluspor maçından dönüşte trafik kazası geçirerek omurilik felçlisi oldum. O günden bugüne kadar hiç umudumu kaybetmedim. Tedavi yöntemleri araştırdım. Şu anda da yeni bir tedavi yöntemi bulduk. Yürüyebilmek için omurilik stimülasyonu diyorlar ve ayrıca kökü hücre nakli olarak geçiyor. Onun için bir tedavi yöntemi olup bakalım şu anda onun için uğraşıyoruz. Trafik kazasında araç içinde kaldığım için omurilik parçalanması olmuş, omurilik zedelenmesi yaşadığımdan dolayı belden aşağımı hareket ettiremedim, yürüyemedim, ondan dolayı kaynaklanıyor. 2008 yılından bugüne kadar hep fizik tedaviler gördüm, farklı hastanelere gittim burada ya da diğer şehirlerde fizik tedaviler gördüm. Onun sayesinde çok büyük kademelere gelmiş oldum. Hep araştırmıştım ama şu ana kadar bir etkisi yoktu açıkçası ama şu anda hastalar üzerinde denenmiş olumlu sonuçlar almış. Hatta yürümeye başlayan hastalar var. O şekilde olunca ben de bu tedaviyi araştırdım. İstanbul'da Numune Hastanesi'nde bir doktorumuz var, o yapıyor; Aslıhan Çevik ismi. Omuriliğe bir pil yerleştirip beynin ile omurilik arasında bir iletişimle tekrar hücre nakli sağlayarak onun sayesinde çok yürüttüğü hastası varmış. Tedaviye başvurdum MR'larımı gönderdim olumlu buldular ve tedaviye uygun olduğumu söylediler" dedi.

"Biraz daha destek ihtiyacı var"

Kendine umut olarak gördüğü tedavinin maliyeti hakkında da konuşan Erman Sevkulak şöyle devam etti;

"Tabii şimdi fiyat çıkarttılar. Devlet bu ücreti karşılamıyormuş 64 bin dolarlık gibi bir ücret çıktı. Onun için de ben bir Eskişehirspor'la görüştüm. Benim için sağ olsun Murat Diri ve Nefer taraftar grubu bir kampanya başlattı. Onun için Eskişehir Valiliği'ne başvurduk, izin almak için. Belli bir miktar toplanmaya başladı tabii ki ama meblağ büyük olduğu için biraz daha destek ihtiyacı var aslında. Hani bu şekilde taraftarlar bir şekilde yardım ediyor. Sağ olsun Allah razı olsun desin ama yani benim biraz daha fazla desteğe ihtiyacım var. Bunun için de artık gerekli yerlerden başvurular yaptık, inşallah geri dönüşler olursa tedavi başlayabileceğiniz. Yardım eden herkesten teşekkür ederim, Allah razı olsun."