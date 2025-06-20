Esnafın Karga Arkadaşı: Kara Şakir - Son Dakika
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Esnafın Karga Arkadaşı: Kara Şakir

20.06.2025 22:49
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Gaziantep'te esnaf Mehmet Kaleoğlu, yaralı bir kargayı sahiplenerek dost oldu. Kara Şakir, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Esnafın sahiplendiği karga ile dostluğu görenleri şaşırtıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir esnafın yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde bakmaya başladığı ve "Kara Şakir" ismini verdiği karga ile dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor.

Şahinbey ilçesindeki 500 yıllık tarihi Kaleoğlu Mağarası'nın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu'nun yakın bir arkadaşı 10 gün önce evinin yakınlarında kanadından yaralı karga yavrusu buldu. Kuşlara olan ilgisi ile tanınan, iş yerinde papağan, kanarya ve muhabbet kuşları besleyen Mehmet Kaleoğlu, ölmek üzere olan karga yavrusunu sahiplenmek için arkadaşından istedi.

Karga yavrusunu sahiplenen Kaleoğlu, bakımını ve tedavisini yaptığı kargaya "Kara Şakir" adını verdi. Yavru karga kendi elleriyle besleyen Kaleoğlu, iş yerinde karga "Kara Şakir" için özel bir yer hazırladı. Kaleoğlu'na iyice alışan ve Kaleoğlu ile dost olan karga "Kara Şakir" mağarayı ziyarete eden ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Kaleoğlu'nun "Besle kargayı, oysun gözünü" atasözünün aksine sahiplendiği yavru karga "Kara Şakir" bir an olsun yanından ayrılmazken, Kaleoğlu, nereye gitse kargayı kendisiyle götürüyor. Kaleoğlu'nun iş yerinden ve dışarı çıktığında da yanından ayırmadığı karga "Kara Şakir" ile dostluğu ise görenleri hayrete çeviriyor.

Kaleoğlu ile dostluğu dikkati çeken karga "Kara Şakir" ziyaretçilerin ve çevre sakinlerinin de maskotu haline geldi. 10 gündür aralıksız kargayı besleyip bakımlarını yapan Kaleoğlu, kendisine sevgiyle bağlanan ve yanı başından ayrılmayan kargaya adeta bebek gibi bakıyor. Güne birlikte başlayan mağaranın bulunduğu handa beraber dolaşan karga "Kara Şakir" ile Kaleoğlu'nun bu durumu vatandaşlarından dikkatinden kaçmıyor.

Kaleoğlu, eliyle besleyip ilgilendiği karganın kendisine bağımlı hale geldiğini ve yanından ayrılmadığını anlattı.

Yavru kargayı ölmek üzereyken kurtardığını belirten Mehmet Kaleoğlu, "Bundan 1 hafta veya 10 gün önce bir arkadaşım ölmek üzere yavru bir karga bulduğunu söyledi. Bakım yaptım ve besledim. Bana geldiğinde gerçekten baygın vaziyetteydi. Ama şu anda canlandı. Mağaraya ve bize alıştı. Mağaradan ayrılmak istemiyor. Gelen turistlerin ve çocukların bayağı dikkatini çekiyor. Ben de kendisine sahip çıkmak istiyorum" dedi.

Kuş türlerini çok sevdiğini belirten Kaleoğlu, "Yavrulama döneminde olan papağanlarım var. Onlara da bakıyorum. Daha önce de karga besliyordum. Fakat bu kargadan farklı olarak eğitimliydi. Şimdi de bu kargaya bakmak mecburiyetinde kaldım. Asıl amacım kargayı biraz eğitip büyüttükten sonra doğaya bırakmak. Belki de Kaleoğlu Mağarasını ve bizi bırakmaz. Burada kalırsa kendisine kapımız açık" diye konuştu.

Karganın kendiliğinden doğaya uçup gitmediği müddetçe bakımını sürdürmeye devam edeceğini dile getiren Kaleoğlu, "Kargamız bize alıştığı için nereye gitsek arkamızdan geliyor. Biraz daha iyileşince uçarak da gelebileceğini düşünüyorum. Şu an küçük et parçaları ve ekmek kırıntılarını ıslatarak kendi ellerimle besliyorum. Gelen insanların da dikkatini çektiği için bundan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Kara Şakir" ile gün boyu vakit geçirmekten keyif aldığını belirten Kaleoğlu, kargaya zaman zaman bazı davranışları da öğretmeye çalıştığını söyledi.

Hayvanlara sahip çıkılması gerektiğini belirten mağarayı ziyaret eden ziyaretçilerden Adnan Barım da, "Mehmet beyin karga ile olan ilişkisini çok sevdim. Hayvanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Onları bir tarafa atmayalım. Hayvan sevgisi çok güzel bir şey" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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