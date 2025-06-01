Ethem Sarısülük Anmasında Arbede

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Ankara'da Gezi eylemleri sırasında polis tarafından öldürülen Ethem Sarısülük için düzenlenen anma etkinliğinde polis ve etkinliğe katılanlar arasında arbede yaşandı.

Ankara'da Gezi eylemleri sırasında polis Ahmet Şahbaz tarafından öldürülen Ethem Sarısülük için, Sarısülük'ün vefat ettiği Güvenpark'ta yapılmak istenen anma etkinliğinde, kolluk kuvvetleri ile etkinliğe katılanlar arasında arbede yaşandı. Katılımcılar kolluk kuvvetlerinin barikatını yıktı.

Arbededen sonra merhum Ethem Sarısülük'ün ailesi ile CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Milletvekili Aliye Timisi Ersever ve pek çok kişi Güvenpark'ta Sarısülük'ü andı.

Sarısülük'ün öldürüldüğü yere karanfil bırakan yurttaşlar, "Faşizme karşı omuz omuza", "Onlara sözümüz devrim olacak" ve "İsyan, devrim, özgürlük" sloganları attı.

Anmadan sonra dağılan gruba bozkurt işareti yapıp küfür eden iki kişiye grup fiziki müdahalede bulundu.