Etiyopya'da Bayram Coşkusu

ADDİS Etiyopya'da binlerce Müslüman, bayram namazı için başkent Addis Ababa'daki meydanlarda ve stadyumda saf tuttu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde başkentin farklı bölgelerinde gencinden yaşlısına binlerce kişi, sabah erken saatlerde kentin en büyük meydanlarından Meskel ve onu çevreleyen diğer meydanlar ile Addis Ababa Stadyumu önünde toplandı.

Güvenlik görevlileri tarafından üst aramasından geçirilen Etiyopyalılar, daha sonra yanlarında getirdikleri namazlıkları yere serip namaz saatini bekledi.

Bayram namazı için birlikte saf tutan Müslümanlar, ardından ellerini semaya kaldırıp dua etti.

Namazın ardından birbirleriyle bayramlaşan Müslümanlar, bayramı coşkuyla kutladı.

Öte yandan Etiyopya'da yaşayan bazı Türkler ise Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğinde bayram namazı kıldı.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran'ın da katıldığı namazın ardından müşavirlik bahçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.