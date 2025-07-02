Etiyopya'da Fano Operasyonunda 83 Milis Öldürüldü

Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetleri (ENDF), Amhara eyaletine bağlı Gojjam ve Güney Gonder bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda isyancı Fano grubuna mensup 83 milisin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Etiyopya ordusu, 25 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Fano milislerine karşı operasyon yürüttü.

Etiyopya ordusundan yapılan açıklamada da Amhara eyaletine bağlı Gojjam ve Güney Gonder bölgelerindeki operasyonlarda 83 milisin öldürüldüğü belirtildi.

Operasyonlarda 39 kişinin yaralandığı, 12 kişinin ise yakalandığı bildirilen açıklamada, 20 milisin gönüllü olarak teslim olduğu, 10 silahlı hücre yapılanmasının çökertildiği, çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.

Genelkurmay Başkanı Mareşal Birhanu Jula, geçen haftalarda Amhara eyaletindeki askeri faaliyetlerin yüzde 90'ının tamamlandığını, bölgenin aşırılık yanlısı silahlı gruplardan temizlenmesi sürecinde son aşamaya gelindiğini açıklamıştı.

Bazı basın yayın organlarında ise bölgede çatışmaların sürdüğü ve orduya yönelik saldırılarda can kayıplarının arttığı öne sürülüyor.

Nisanda ENDF, 24 saatte Gojjam'da 300'den fazla Fano milisini öldürdüğünü duyurmuştu.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzalamıştı. Bölgedeki tüm örgütler silahsızlanmayı kabul ederken, Amhara merkezli "Fano" milis grubu orduyla çatışmaya başlamıştı.

Federal hükümet, Amhara bölgesinde orduyla yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos 2024'te olağanüstü hal ilan etmiş, 7 Ağustos'ta ise Amhara'daki bazı bölgelerde kontrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

Afrika Birliği (AfB) de 16 Ağustos 2024'te, ordu birlikleriyle isyancılar arasındaki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunmuştu.