Etna'dan yükselen kül, Katanya Havalimanı'nda uçuşları gece yarısına kadar durdurdu - Son Dakika
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Etna'dan yükselen kül, Katanya Havalimanı'nda uçuşları gece yarısına kadar durdurdu

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Etna Yanardağı'nın dünden bu yana yoğun kül püskürtmesi nedeniyle Katanya Havalimanı'nda iç ve dış hat uçuşları bugün 23.59'a kadar durduruldu. SAC şirketi, yolcuların havaalanına gelmeden önce uçuşlarının durumunu havayolu şirketleriyle kontrol etmelerini istedi.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki aktif yanardağ Etna'nın dünden bu yana yoğun biçimde kül püskürtmesi nedeniyle, Katanya Havalimanı'nın iç ve dış hat uçuşlarının bugün gece yarısına kadar durdurulduğu bildirildi.

Etna Yanardağı'nın kuzeydoğusundaki kraterin dünden bu yana kül püskürtmesi, hava ulaşımında olumsuzluklara yol açmaya devam ediyor.

Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'nı (Fontanarossa) yöneten SAC şirketinden Etna'nın kül püskürtmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Volkanik külün atmosfere salınmasının ardından, uçuş operasyonları bugün saat 23.59'a (TSİ 00.59) kadar askıya alınmıştır. Yolcuların havaalanına gelmeden önce uçuşlarının durumunu havayolu şirketleriyle kontrol etmeleri rica olunur."

Etna Yanardağı'nda dün başlayan kül püskürme faaliyeti neticesinde, küllerin yaklaşık 4 kilometre yükselmesi sebebiyle bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" kodlu uyarı yayımlanmıştı.

Yanardağdan atmosfere yoğun kül salınımı sebebiyle Katanya Havalimanı'nda da iç ve dış hat seferleri askıya alınmış ya da sınırlandırılmış daha sonra gün içinde askıya alma süresi kademeli olarak güncellenerek bu sabaha kadar uzatılmıştı.

Etna Yanardağı'nda son yıllara kıyasla özellikle bu yılın yaz aylarında çok sayıda volkanik aktivite kaydedilmişti. Etna'daki yoğun volkanik faaliyetlerin, özellikle hava ulaşımını olumsuz etkileyerek yaz döneminde tatil için Sicilya'yı tercih eden pek çok turistin planlarında aksaklıklara yol açmıştı.

Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biri olma özelliği taşıyan, Etna Yanardağı'nda son aylarda yoğun kül ve lav püskürmesi gibi volkanik faaliyetler gözlemleniyor.

Kaynak: AA
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