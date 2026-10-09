ETÜ\'de 2026-2027 akademik yılı Vali Aydın Baruş\'un katıldığı törenle açıldı

Erzurum Teknik Üniversitesinin (ETÜ) 2026-2027 akademik yılı açılışı yapıldı.

Üniversite yerleşkesindeki Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, üniversitenin tanıtım filmi izletildi.

Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, bilimsel kapasitenin artırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Baruş, nitelikli insan yetiştirmenin önemine işaret ederek, "Günümüz dünyasında ülkelerin ve milletlerin gücü, sahip oldukları doğal kaynaklar kadar hatta onlardan daha önemlisi bilgi üretmek, teknolojiyi geliştirmek ve nitelikli insan yetiştirme kapasitesiyle ölçülmektedir." dedi.

Gençlerin araştırma ve yenilikçilik konusunda daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Baruş, "Türkiye'nin 21. yüzyılda güçlü ve öncü devletler arasında yer alabilmesi, bu asrı Türkiye Yüzyılı haline getirebilmesi için üniversitelerimizin bilimsel üretim kapasitelerini artırması, gençlerimizin araştırma ve yenilikçilik konusunda daha fazla desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu minvalde Erzurum Teknik Üniversitemiz bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve nitelikli insan yetiştiren öncü bir kurum olarak önemli sorumluluklar üstlenmektedir." diye konuştu.

Baruş, Erzurum'u sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, bilim, teknoloji, girişimcilik ve yenilikçilik alanında öne çıkan şehir haline getirebilmek için üniversitenin sahip olduğu potansiyeli bütün yöneticilerin değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Üniversitelerin ortaya koyacağı çalışmalarla güçlü bir geleceğin oluşacağına inandığını belirten Baruş, "Kentin sahip olduğu tarihi birikim, kültürel zenginlik ve genç nüfus potansiyelini bilim ve teknik bilgiye dayalı üretimle buluşturduğumuzda, şehrimizin önünde çok daha güçlü bir gelecek olduğuna inanıyorum. Bu süreçte Erzurum Teknik Üniversitemizin ortaya koyacağı her yeni bilimsel çalışma, her yeni proje ve bilim dünyasında elde edeceği her yeni başarı yalnızca üniversitemizin değil Erzurum ve ülkemizin başarısı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise üniversite olarak eğitim anlayışını güçlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin kendi alanlarında sağlam bilgi temeline sahip olmalarını, aynı zamanda teknolojiyi anlayan, çıktıları sorgulayan ve aldığı kararların toplumsal sonuçlarını değerlendiren bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini aktaran Çakmak, "Yükseköğrenimi mesleki hazırlıkla birlikte insanın düşünme kapasitesini ve sorumluluk bilincini geliştiren bir süreç olarak görüyoruz. Bir üniversitenin gerçek değeri sadece binaların heybetiyle ya da teknolojik donanımıyla değil, bünyesindeki insan niteliği, ürettiği özgün fikirler ve insanlığa sunduğu katkıyla ölçülür. Bu nedenle üniversitelerin gelişimi belirli dönemler veya kişilerle sınırlı değildir. Önümüzdeki dönemde disiplinler arası çalışmaları güçlendirmeyi, araştırma kültürümüzü derinleştirmeyi ve öğrencilerimizi bilimsel üretimin aktif birer parçası haline getirmeyi temel hedefimiz olarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından üniversitede 2026 yılında profesör ünvanı kazanan akademisyenlere cübbe giydirildi.

Törene katılan Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Recai Akyel de "Anayasa, Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru" başlıklı dersiyle akademik yılı açtı.