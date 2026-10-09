ETÜ'de 2026-2027 akademik yılı Vali Aydın Baruş'un katıldığı törenle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ETÜ'de 2026-2027 akademik yılı Vali Aydın Baruş'un katıldığı törenle açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ETÜ\'de 2026-2027 akademik yılı Vali Aydın Baruş\'un katıldığı törenle açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ETÜ'nün 2026-2027 akademik yılı, Muammer Yaylalı Konferans Salonu'ndaki programla açıldı. Vali Aydın Baruş bilimsel kapasitenin artırılması ve nitelikli insan yetiştirilmesi gerektiğini vurgularken, törende 2026'da profesör unvanı kazanan akademisyenler cübbe giydi.

Erzurum Teknik Üniversitesinin (ETÜ) 2026-2027 akademik yılı açılışı yapıldı.

Üniversite yerleşkesindeki Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, üniversitenin tanıtım filmi izletildi.

Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, bilimsel kapasitenin artırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Baruş, nitelikli insan yetiştirmenin önemine işaret ederek, "Günümüz dünyasında ülkelerin ve milletlerin gücü, sahip oldukları doğal kaynaklar kadar hatta onlardan daha önemlisi bilgi üretmek, teknolojiyi geliştirmek ve nitelikli insan yetiştirme kapasitesiyle ölçülmektedir." dedi.

Gençlerin araştırma ve yenilikçilik konusunda daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Baruş, "Türkiye'nin 21. yüzyılda güçlü ve öncü devletler arasında yer alabilmesi, bu asrı Türkiye Yüzyılı haline getirebilmesi için üniversitelerimizin bilimsel üretim kapasitelerini artırması, gençlerimizin araştırma ve yenilikçilik konusunda daha fazla desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu minvalde Erzurum Teknik Üniversitemiz bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve nitelikli insan yetiştiren öncü bir kurum olarak önemli sorumluluklar üstlenmektedir." diye konuştu.

Baruş, Erzurum'u sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, bilim, teknoloji, girişimcilik ve yenilikçilik alanında öne çıkan şehir haline getirebilmek için üniversitenin sahip olduğu potansiyeli bütün yöneticilerin değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Üniversitelerin ortaya koyacağı çalışmalarla güçlü bir geleceğin oluşacağına inandığını belirten Baruş, "Kentin sahip olduğu tarihi birikim, kültürel zenginlik ve genç nüfus potansiyelini bilim ve teknik bilgiye dayalı üretimle buluşturduğumuzda, şehrimizin önünde çok daha güçlü bir gelecek olduğuna inanıyorum. Bu süreçte Erzurum Teknik Üniversitemizin ortaya koyacağı her yeni bilimsel çalışma, her yeni proje ve bilim dünyasında elde edeceği her yeni başarı yalnızca üniversitemizin değil Erzurum ve ülkemizin başarısı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise üniversite olarak eğitim anlayışını güçlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin kendi alanlarında sağlam bilgi temeline sahip olmalarını, aynı zamanda teknolojiyi anlayan, çıktıları sorgulayan ve aldığı kararların toplumsal sonuçlarını değerlendiren bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini aktaran Çakmak, "Yükseköğrenimi mesleki hazırlıkla birlikte insanın düşünme kapasitesini ve sorumluluk bilincini geliştiren bir süreç olarak görüyoruz. Bir üniversitenin gerçek değeri sadece binaların heybetiyle ya da teknolojik donanımıyla değil, bünyesindeki insan niteliği, ürettiği özgün fikirler ve insanlığa sunduğu katkıyla ölçülür. Bu nedenle üniversitelerin gelişimi belirli dönemler veya kişilerle sınırlı değildir. Önümüzdeki dönemde disiplinler arası çalışmaları güçlendirmeyi, araştırma kültürümüzü derinleştirmeyi ve öğrencilerimizi bilimsel üretimin aktif birer parçası haline getirmeyi temel hedefimiz olarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından üniversitede 2026 yılında profesör ünvanı kazanan akademisyenlere cübbe giydirildi.

Törene katılan Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Recai Akyel de "Anayasa, Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru" başlıklı dersiyle akademik yılı açtı.

Kaynak: AA
Muammer YaylalıKonferansEğitimGüncelAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Okan Buruk’u korkutan gelişme Futbolcularını tek tek uyardı Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
17:17
Hakemler polis eşliğinde çıktı, TFF gözlemcisi tribünde uyudu
Hakemler polis eşliğinde çıktı, TFF gözlemcisi tribünde uyudu
17:10
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
16:36
Daha imzası kurumadı Galatasaray’da şok ayrılık
Daha imzası kurumadı! Galatasaray'da şok ayrılık
16:15
AK Parti’nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis’te İşte yatırımcılara ödenecek rakam
AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam
16:12
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti
Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
16:00
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 17:50:04. #.0.2#
SON DAKİKA: ETÜ'de 2026-2027 akademik yılı Vali Aydın Baruş'un katıldığı törenle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei