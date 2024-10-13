Euro-Med'den İsrail'e Bomba Yüklü Robot Eleştirisi - Son Dakika
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Euro-Med'den İsrail'e Bomba Yüklü Robot Eleştirisi

Euro-Med, İsrail'in Gazze'de bomba yüklü robot kullanımının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

13.10.2024 23:16
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Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa- Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara saldırılarında bomba yüklü robot kullanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Euro-Med, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde halkı kasten öldürerek, aç bırakarak ve göçe zorlayarak soykırımın dozunu artırdığını ifade etti.

İsrail ordusunun bomba yüklü robotlar kullandığı ve bunları uzaktan kumanda yöntemiyle patlatarak büyük can ve mal kaybına yol açtığı yönünde çok sayıda bilgi aldıklarını kaydeden Euro-Med, bomba yüklü robot kullanımının, robotların yönlendirilememesi ya da etkilerinin sadece askeri hedeflerle sınırlı olmaması nedeniyle uluslararası hukuk uyarınca yasak olduğunu dile getirdi.

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde hava saldırısı, bomba yüklü robotlar ve evlere bomba yerleştirerek havaya uçurma gibi 3 yola başvurarak yıkımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Euro-Med, saldırılardan kurtulmayı başaranların, İsrail'in uyguladığı sıkı abluka nedeniyle açlık ya da susuzluktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını aktardı.

Euro-Med, evlerinde ve barınma merkezlerinde abluka altındaki halkın yemek bulmak için bile dışarı çıkamadığını, İsrail'in saldırıları ya da yıkılan evlerin yolları kapatması nedeniyle ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiğini kaydetti.

Dün, ismini açıklamayan bir güvenlik kaynağı, İsrail ordusunun, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki kara saldırılarında daha fazla can ve mal kaybına yol açmak için bomba yüklü robotları kullandığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, mayıs ayında Cibaliya'da gerçekleştirdiği ve 20 gün süren kara saldırılarında da söz konusu robotları kullanmıştı. Robotların kullanıldığına ilişkin görüntüler medyada yer almıştı.

İsrail ordusu, 9 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a kara ve hava saldırılarını sürdürürken, bölgeyi sıkı bir ablukaya tabi tutuyor.

Kaynak: AA

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