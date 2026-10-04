EUROCONTROL'e göre İstanbul Havalimanı günlük 1587 uçuşla Avrupa'da zirveye çıktı - Son Dakika
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EUROCONTROL'e göre İstanbul Havalimanı günlük 1587 uçuşla Avrupa'da zirveye çıktı

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İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL'ün 21-27 Eylül dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'na göre günlük ortalama 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Onu günlük 1423 uçuşla Amsterdam, 1384 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1359 uçuşla Frankfurt takip etti.

İstanbul Havalimanı'nın 21-27 Eylül'ü kapsayan dönemde günlük ortalama 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğu belirlendi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) bu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Bu havalimanını, günlük 1423 uçuşla Amsterdam, 1384 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1359 uçuşla Frankfurt, 1324 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

Kaynak: AA
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