Eurovision 2025'te İsrail'e Protesto - Son Dakika
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Eurovision 2025'te İsrail'e Protesto

Basel'deki Eurovision finalinde Avusturya birinci olurken, İsrail protesto edildi.

18.05.2025 02:57
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İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Avusturya kazanırken, İsrail, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve saldırılar nedeniyle finalde protesto edildi.

Bu yıl Basel'in ev sahipliğinde 69'uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali 26 ülkenin katılımıyla yapıldı.

Sahneye 4'üncü sırada çıkan İsrail temsilcisi Yuval Raphael, şarkısını seslendirdiği sırada seyircilerden yuhalama sesleri yükseldi, Filistin bayrakları açıldı.

Yarışmanın organizatörü olan Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) canlı yayında yuhalama sesleri yerine alkış sesleri yayımladığı dikkati çekti.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "İsrail şarkı söylerken gerçekte olanlar" ifadeleriyle şarkıcı Raphael'in protesto edildiği ve yarışma alanında açılan Filistin bayraklarını paylaştı.

İsviçre Yayın Kurumu'nun (SRG SSR) haberinde, İsrailli sanatçı Raphael'in performansının sonunda 2 kişinin bariyerleri aşarak sahneye ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

İsrail'i protesto edenlerin güvenlik görevlileri tarafından durdurulduğu kaydedilen haberde, eylemcilerden birinin boya attığı ve 2 eylemcinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Eurovision'u Avusturya kazandı

Eurovision Şarkı Yarışması'nın final gecesinde Norveç, Lüksemburg, Estonya, İsrail, Litvanya, İspanya, Ukrayna, Birleşik Krallık, Avusturya, İzlanda, Letonya, Hollanda, Finlandiya, İtalya, Polonya, Almanya, Yunanistan, Ermenistan, İsviçre, Malta, Portekiz, Danimarka, İsveç, Fransa, San Marino ve Arnavutluk sahne aldı.

Juri ve seyirci oyları sonucunda Avusturya temsilcisi JJ, "Wasted Love" isimli şarkısıyla 436 puan alarak birinci oldu.

İsrail 357 puanla ikinci olurken, Estonya 356 puanla üçüncü sırada yer aldı.

İspanya'dan Gazze'ye destek

İspanya devlet televizyonu RTVE de İspanyolca ve İngilizce, "İnsan hakları söz konusu olduğunda, sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet." yazılı bir mesaj yayımladı.

Final öncesi Gazze'ye destek protestosu

Bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapan Basel'de, büyük final öncesi İsrail'in yarışmaya katılması ve Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım protesto edilmişti.

Kentteki Barfüsserplatz Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki göstererek, yarışmanın organizatörü olan Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU), İsrail'in bir daha katılmasına izin vermemesini talep etmişti.

Eylemciler, İsrail'in ihraç edilmemesi nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrısında bulunmuştu.

Yarışmanın organizatörü EBU, İsrail nedeniyle eleştirilerin odağında

Yarışmanın organizatörü olan EBU, Ukrayna'da başlayan savaş gerekçesiyle 2022'den bu yana Rusya'yı yarışmadan men etmesine rağmen, benzer bir kararı İsrail için almaması nedeniyle "ikiyüzlülük" ve "çifte standart" eleştirilerinin hedefi oluyor.

İsrail karşıtı protestolar damga vurmuştu

Basel'de 13 Mayıs ve 15 Mayıs'ta gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk ve ikinci yarı finali, İsrail karşıtı gösterilere sahne olmuştu.

Basel Belediye Binası önünde 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi açılış törenine, İsrail karşıtı ve Filistin destekçisi gösteriler damga vurmuştu.

Tören için belediye binası önünde toplanan binlerce kişilik kalabalık arasında çok sayıda Filistin destekçisi aktivist de yerini almıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sosyal Medya, Avusturya, İsviçre, İsrail, Medya, basel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eurovision 2025'te İsrail'e Protesto - Son Dakika

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