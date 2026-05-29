Evi 3 metrelik yılanlar bastı! Geceleri uyku uyuyamıyorlar

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde korku filmlerini aratmayan bir yılan istilası yaşanıyor. Mahallede yaşayan bir aile, evlerinin çevresini, temelini ve çatı katını saran yılanlar nedeniyle kendi evlerinde hapis kaldı.

Uzun süredir yılanlarla kendi imkanlarıyla mücadele etmeye çalıştıklarını belirten çaresiz aile sakinleri, yılanların eve giriş yollarının artık korkutucu bir boyuta ulaştığını söyledi. Kapı ve pencerelerin yanı sıra yılanların zaman zaman tuvalet giderinden bile evin içine sızdığını iddia eden aile, bazı günler evin odalarından ikişer yılan çıkarmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Özellikle küçük çocukların bulunduğu evde büyük bir panik hakim olurken, ev sakinleri yaşadıkları dehşeti şu sözlerle anlattı: "Evde çocukların bulunması nedeniyle çok büyük bir tedirginlik yaşıyoruz. Yılanlar her an karşımıza çıkabiliyor. Korkudan geceleri gözümüze uyku girmiyor, rahat uyuyamıyoruz."

TEMELDEKİ ÇATLAKLAR YILAN YUVASI OLDU

Evin temel kısmındaki taş boşlukları ve duvar çatlaklarında çok sayıda yılanın yuva yaptığını belirten vatandaşlar, gördükleri bazı yılanların yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve oldukça kalın olduğunu öne sürdü. Duvar diplerinde ve bahçede sürekli yılanlarla burun buruna gelen aile üyeleri, artık eve girip çıkarken bile adımlarını korkarak attıklarını dile getirdi.

MAHALLELİ DE ALARMDA: YETKİLİLERE ÇAĞRI

Bölgedeki yılan istilası sadece bu evle de sınırlı kalmadı. Son dönemde mahalle genelinde yılan popülasyonunda ciddi bir artış yaşandığını belirten Bahçelievler Mahallesi sakinleri, durumun bir panzehir ya da uzman müdahalesi gerektirdiğini savundu. Mahalleli, çevre sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bu durum karşısında tarım ve belediye ekiplerinin bölgede acilen detaylı bir inceleme yapmasını ve gerekli ilaçlama ile önlem çalışmalarını başlatmasını talep ediyor. Tedirgin aile ise bu korkunun bir an önce son bulması için yetkililerden uzanacak bir yardım eli bekliyor.