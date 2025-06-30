Eymen Avde'nin İhraç Önergesi Onaylandı

İsrail ile Hamas arasında bu yıl başında yapılan esir takasında Filistinli güvenlik mahkumlarının serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Filistin asıllı İsrail Milletvekili Eymen Avde'nin, Meclisten ihraç edilmesine ilişkin önerge Meclis Komitesinden geçti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Ortak Liste Partisi yöneticilerinden Milletvekili Avde'nin vekilliğinin düşürülmesini içeren önerge Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud Partisi Milletvekili Ofir Katz başkanlığındaki komitede gerekli oy çoğunluğunu aldı.

Avde'nin ihraç edilmesine yönelik önerge, 17 kişiden oluşan ilgili Meclis Komitesinde 1 üyenin katılmadığı oturumda 14 olumluya karşı 2 olumsuz oy alarak onaylandı.

Vekilliğinin düşürülmesine ilişkin oylama sonrası konuşan Avde, "Yargı sistemini bastırmak, eleştirel sesleri susturmak ve İsrail'i mesihçi bir diktatörlüğe dönüştürmek istiyorlar. Bugün ben, yarın sen. Karşı çıkmaya cesaret eden herkese sıra gelecek." ifadelerini kullandı.

Avde, vekilliğinin düşürülmesine ilişkin adımın, "İsrail'i resmen Yahudi ulus devleti olarak tanımlayan Ulus Devlet Yasası'nın son karşılığı" olduğunu vurguladı.

İhracına lehte oy kullanan Gelecek Var ve Ulusal Birlik partisi vekilleri olmak üzere muhalefeti eleştiren Avde, "Muhalefet bugün kırmızı çizgiyi geçti. Kahanist hükümetle savaşmak yerine, demokratik alanı ezmek için onlarla işbirliği yaptı." dedi.

İsrail Meclisi Genel Kurulunda Avde'nin vekilliğinin düşürülmesi amacıyla yapılacak oylamada, 120 sandalyeli Meclisten 90 vekilin "evet" oyu kullanması gerekiyor.

İsrail'de hükümet dışındaki muhalefet partileri de Avde'nin vekilliğinin düşürülmesi için lehte oy kullanacaklarını açıklamıştı.

İsrail'de nüfusun yaklaşık 5'te birini oluşturan Filistinlilerin de içinde yer aldığı Arap kesimini temsil eden Ortak Liste Partisi'nin liderlerinden Eymen Avde, Mecliste İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Filistinlilerin topraklarını işgali ve ayrımcı politikalarına karşı yaptığı konuşmalarla öne çıkıyor.