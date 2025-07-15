Eymen Avde'nin İhracı Reddi

İsrail ile Hamas arasında bu yıl başında yapılan esir takasında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını söylediği için ihracı talep edilen Filistin asıllı milletvekili Eymen Avde'nin ihracına yönelik oylama İsrail Meclisi'nden geçmedi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Avde'nin ihracı için mecliste yapılan oylamada 73 evet oyu verildi.

Avde'nin İsrail Meclisi'nden ihracı için yapılan oylamada 73 milletvekilinin evet oyuna karşın 15 milletvekili hayır oyu kullanırken Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) Partilerinin boykotu nedeniyle çok sayıda milletvekili oylamaya katılmadı.

Ayrıca, Benny Gantz'ın Ulusal Birlik Partisi de oylamayı boykot ederken, Yair Lapid'in ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın da çok sayıda milletvekilinin oylamaya katılmadığı bildirildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını belirttiği için meclisten ihracı istenen Avde'nin milletvekilliğinin düşürülmesi için 90 evet oyu kullanılması gerekiyordu.