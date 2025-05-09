Eyüpsultan Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Destek

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi, her 3 ayda bir 160 çölyak hastasına özel gıda paketi desteği sağlıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, eşya, medikal malzeme ve kişisel bakım ürünleri desteği sunmaya devam ederken, çölyak hastalarını da unutmuyor. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına yönelik düzenli glütensiz gıda desteği sağlıyor.

Her üç ayda bir glütensiz gıda paketi

Proje kapsamında ilçede yaşayan 160 çölyak hastası için glütensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri hazırlanarak vatandaşlara ulaştırılıyor. Her üç ayda bir düzenli olarak yapılan bu destekle, çölyak hastalarının sağlıklı ve güvenli beslenmelerine katkı sunuluyor.

22 farklı glütensiz ürün

Paketlerde, çölyak hastalarının özel diyetine uygun, glüten içermeyen toplam 22 farklı ürün yer alıyor. Bu ürünler arasında glütensiz ekmek, makarna, un, kurabiye, çikolata, erişte, arpa şehriye, bakliyat ve puding gibi çeşitli gıdalar bulunuyor. Belediye ekipleri tarafından titizlikle hazırlanan bu paketler, vatandaşların kapılarına kadar götürülerek ücretsiz olarak teslim ediliyor.

Glütensiz ürünlerin hem pahalı hem de ulaşılması zor olduğunu belirten vatandaşlar, belediyenin sunduğu bu hizmetin maddi ve manevi açıdan büyük bir destek olduğunu ifade ederek, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'e teşekkürlerini iletti.