Eyüpsultan'da araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada minibüs sürücüsüne saldırı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada minibüs sürücüsüne saldırı

Eyüpsultan\'da araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada minibüs sürücüsüne saldırı

Eyüpsultan'da bir araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada, aralarında kadınların da bulunduğu bir grup minibüs sürücüsünü darbetti ve araca taş, sopa ve bıçakla zarar verdi. Olay güvenlik kameraları ve cep telefonlarıyla kaydedildi. Minibüs sürücüsü darp raporu alarak şikayetçi oldu ve maddi ve manevi tazminat davası açacağını belirtti.

28.04.2024 23:27
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Eyüpsultan'da araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada, aralarında kadınların da bulunduğu grup minibüs sürücüsünü darbetti, araca taş, sopa ve bıçakla zarar verdi.

Girne Caddesi'ndeki iş yerinin önüne minibüsünü park eden Halil İbrahim Odabaşı ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında usulsüz park nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası söz konusu adrese aralarında kadınların da bulunduğu grup gelerek Odabaşı'nı darbetti, minibüse sopa, bıçak ve kaldırım taşıyla zarar verdi.

Olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile bazı vatandaşların cep telefonlarınca kaydedildi.

Halil İbrahim Odabaşı, AA muhabirine, olayda darbedildiğini ve darp raporu alarak şikayetçi olduğunu söyledi.

Maddi ve manevi tazminat davası da açacağını belirten Odabaşı, şöyle konuştu:

"Kasko firmamız tarafından avukatlar geldi ve minibüsün kırıldığı (cam, dikiz aynası vb) tutanaklara yansıdı, resmi işlemler yapıldı. Şikayetçi olduk, olayın takibindeyiz. Avukatlarımız suç duyurusunda bulundu. Adli işlemler de yapılacak. Hem benim hem firmamın avukatları iki ayrı konuyla da mücadele edeceğiz. Maddi ve manevi tazminat davası açacağız."

Kaynak: AA

Eyüpsultan, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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