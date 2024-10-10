Eyüpsultan'da, kargo aracıyla servis midibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İstanbul Havalimanı yolu Göktürk Mahallesi yol ayrımı mevkisinde 34 HAT 074 plakalı kargo dağıtım aracı ile aynı yönde seyir halindeki 34 EFL 246 plakalı servis midibüsü çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, kaza nedeniyle yolun bir şeridini trafiğe kapattı.
Sağlık görevlileri iki araçta yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.
Yoğunlaşan trafik akışı araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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