Eyüpsultan'da kaza sonrası Mısır'a kaçan sürücü ve annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eyüpsultan'da kaza sonrası Mısır'a kaçan sürücü ve annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da kullandığı ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne, 4 yaralanmasına neden olduktan saatler sonra Mısır'a kaçtığı ortaya çıkan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkardı.

06.03.2024 13:30  Güncelleme: 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da kullandığı ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne, 4 yaralanmasına neden olduktan saatler sonra Mısır'a kaçtığı ortaya çıkan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkardı.

Kaza, geçtiğimiz Cuma akşamı Kemerburgaz yolunda 23: 30 sıralarında meydana geldi. Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Mert Acı, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş, arızalanan motoru emniyet şeridine çekti. Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada ehliyetsiz araç kullandığı öne sürülen T.C. isimli sürücünün kontrolündeki lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 kişi ormanlık alana savruldu. T.C. kendi aracını bırakarak, arkadan gelen başka bir araçla olay yerinden kaçtı. Oğuz Murat Acı hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralılar tedavi altına alındı.

OLAYDAN HEMEN SONRA MISIR'A KAÇTILAR

Kazadan sonra T.C'nin annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen anne Eylem Tok'un oğlunu kendi aracına alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan da 04: 30 uçağı ile Mısır'a kaçtıkları belirlendi.

"DÖNÜP DOĞRU OLANI YAPACAĞIZ, ADALETE TESLİM OLACAĞIZ"

Anne Eylem Tok dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum."

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan, Mısır, Suç, Kaza, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da kaza sonrası Mısır'a kaçan sürücü ve annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Nevşehir'de Ruhsatsız Klinikte Ozon Tedavisi Sırasında Kadın Hayatını Kaybetti
    14:37 Nevşehir'de Ruhsatsız Klinikte Ozon Tedavisi Sırasında Kadın Hayatını Kaybetti

    Nevşehir'de özel bir klinikte ozon tedavisi sırasında fenalaşan bir kadın, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Klinik ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenirken, doktor gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Olayın ardından Nevşehir Tabip Odası Başkanı, soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirtti.

  • Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocuklar için ailelerin oturma eylemi devam ediyor
    14:35 Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocuklar için ailelerin oturma eylemi devam ediyor

    Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü. Aileler, çocuklarına kavuşma umuduyla her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelerek pankartlar açtı. Anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunurken, DEM Parti'nin seçim aracına tepki gösterdi. Aileler, yıllardır çocuklarının hasretini çektiğini ve onları devlete teslim olmaya çağırdığını dile getirdi.

  • Elazığspor'un kalan maç programı belli oldu
    14:32 Elazığspor'un kalan maç programı belli oldu

    Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grupta kalan 8 haftada 4 iç, 4 dış saha maçına çıkacak. Play-Off ve küme düşme hattındaki takımlarla karşı karşıya gelecek olan Elazığspor'u zorlu bir maç programı bekliyor.

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyor
    14:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyor

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor tesislerinde devrim yapan bir ülke olduğunu belirterek 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlandıklarını söyledi. Bakan Bak, Kırklareli'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde amatör spor kulüplerine destek vereceklerini ve bağımlılıkla mücadele konusunda önemli adımlar attıklarını ifade etti. Ayrıca, gençlerin hizmetinde olduklarını ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda iddialı olduklarını belirtti.

  • Hatay'ın Belen ilçesinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi
    14:30 Hatay'ın Belen ilçesinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi

    Belen ilçesinde sabah başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini artırarak ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Belen-Topboğazı kara yolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

  • Eyüpsultan'da kaza sonrası kaçan sürücü annesi tarafından yakalandı
    14:29 Eyüpsultan'da kaza sonrası kaçan sürücü annesi tarafından yakalandı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan 18 yaşından küçük sürücünün, olay yerine gelen annesi tarafından kaçırıldığını açıkladı. Kazaya sebebiyet veren sürücü ve annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

  • Ahmet Davutoğlu, Kumluca'da esnaf ziyaretinde bulundu
    14:29 Ahmet Davutoğlu, Kumluca'da esnaf ziyaretinde bulundu

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Kumluca ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Davutoğlu, ilçedeki esnafı ziyaret edip destek istedi ve Kumluca'nın tarım ve turizm potansiyelini vurguladı.


14:12 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak
13:35 Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: ’Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz’ dediler Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler
11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:07 AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah’la köprüleri attı: CHP’ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah'la köprüleri attı: CHP'ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz
13:50 Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı
12:44 Köylülerin bağlı oldukları il 34 yıl sonra değişti Köylülerin bağlı oldukları il 34 yıl sonra değişti
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:34 Antalya’da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi Antalya'da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 14:38:26. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da kaza sonrası Mısır'a kaçan sürücü ve annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement