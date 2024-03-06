Eyüpsultan'da kaza sonrası Mısır'a kaçan sürücü ve annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

GAYE ŞEYMA CAN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da kullandığı ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne, 4 yaralanmasına neden olduktan saatler sonra Mısır'a kaçtığı ortaya çıkan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkardı.
Kaza, geçtiğimiz Cuma akşamı Kemerburgaz yolunda 23: 30 sıralarında meydana geldi. Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Mert Acı, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş, arızalanan motoru emniyet şeridine çekti. Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada ehliyetsiz araç kullandığı öne sürülen T.C. isimli sürücünün kontrolündeki lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 kişi ormanlık alana savruldu. T.C. kendi aracını bırakarak, arkadan gelen başka bir araçla olay yerinden kaçtı. Oğuz Murat Acı hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralılar tedavi altına alındı.
OLAYDAN HEMEN SONRA MISIR'A KAÇTILAR
Kazadan sonra T.C'nin annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen anne Eylem Tok'un oğlunu kendi aracına alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan da 04: 30 uçağı ile Mısır'a kaçtıkları belirlendi.
"DÖNÜP DOĞRU OLANI YAPACAĞIZ, ADALETE TESLİM OLACAĞIZ"
Anne Eylem Tok dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da kaza sonrası Mısır'a kaçan sürücü ve annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
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