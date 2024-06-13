Eyüpsultan'da yangın çıkan binada mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eyüpsultan'da yangın çıkan binada mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan bir binada çıkan yangında mahsur kalan 20 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, binanın girişindeki elektrik panosunda çıktı ve merdiven boşluğu yoğun dumanla dolarken, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı. Yangın söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

13.06.2024 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Eyüpsultan'da yangın çıkan binada mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düğmeciler Mahallesi Ayten Sokak'taki 6 katlı binanın girişinde yer alan elektrik panosunda yangın çıktı. Binanın merdiven boşluğu kısa sürede yoğun dumanla doldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye personeli yangına müdahale etti.

Yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı. Bazı yaşlılara gaz maskesi takıldı.

Binanın üst katlarından 20 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.

Bu arada, bazı bina sakinleri, dumandan etkilenmemesi için kafesteki kuşlarını da yanlarına aldı. Kedisinin evde kaldığını söyleyen bir kadın itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin yaptıkları araştırmada evde kedi bulunamadı.

Yangını söndüren itfaiye personelinin dumanı tahliye çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Eyüpsultan, İstanbul, İtfaiye, Kurtarma, İtfaiye, Güvenlik, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da yangın çıkan binada mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 İETT şoförü “Psikolojim bozuldu“ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü "Psikolojim bozuldu" diyerek otobüsü terk etti
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
16:10 Ayşe Ateş’ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:32:04. #1.12#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da yangın çıkan binada mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement